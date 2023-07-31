«Почта России» планирует открыть магистральный сортировочный центр в Калининграде

Михаил Волков отметил, что сейчас «Почта России» не только играет значимую роль в обслуживании россиян во всех регионах, но и помогает воплощать гуманитарную миссию — связывать нашу страну с остальным миром. Глава компании рассказал, что в Калининградской области на протяжении последних лет наблюдается кратное увеличение потока внутренней и международной почты, в том числе и транзитной. По его словам, обновление логистической инфраструктуры в регионе поможет ускорить работу почты, увеличив качество обработки писем и посылок, а сотрудники при этом будут выполнять свои обязанности в оснащенном по общемировым стандартам пространстве.