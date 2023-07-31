«Почта России» планирует открыть магистральный сортировочный центр в Калининграде

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Как сообщает gorod55.ru, ранее возникли проблемы с реализацией логистического потенциала региона из-за недостаточно продуктивной работы функционирующего в Калининградской области сортировочного центра. Причина недостаточно развитой логистики кроется в помещениях объекта культурного наследия, которые не имеют достаточного для выполнения современной работы оснащения.
Михаил Волков отметил, что сейчас «Почта России» не только играет значимую роль в обслуживании россиян во всех регионах, но и помогает воплощать гуманитарную миссию — связывать нашу страну с остальным миром. Глава компании рассказал, что в Калининградской области на протяжении последних лет наблюдается кратное увеличение потока внутренней и международной почты, в том числе и транзитной. По его словам, обновление логистической инфраструктуры в регионе поможет ускорить работу почты, увеличив качество обработки писем и посылок, а сотрудники при этом будут выполнять свои обязанности в оснащенном по общемировым стандартам пространстве.
В логистическом центре, который вскоре появится в регионе, будут находиться прямой доступ к портовой инфраструктуре и удобный выезд к городским и областным отделениям.
Согласно заявлению Антона Алиханова, на данный момент работающий в области сортировочный центр достиг своего максимума по обработке почтовых отправлений, а его дальнейшему развитию мешают инфраструктурные ограничения. Строительство более современно оснащенного логистического комплекса помогло бы избавиться от всех ограничений по отправлению и обработке почты.
В ходе совместных обсуждений речь зашла и о развитии сети отделений почтовой связи в Калининградской области. «Почта России» профинансировала ремонт пяти отделений к настоящему времени, также на ее средства было возведено одно новое отделение, а 11 пока ремонтируются и будут сданы до конца года. На фоне таких преобразований растет качество услуг. Так, в компанию стало поступать на 69% меньше жалоб от клиентов на работу отделений.