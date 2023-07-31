Почему стоит подумать о разработке приложения для такси

В первую очередь следует отметить автоматизацию многих процессов. Таксомоторная компания может отказаться от услуг диспетчеров или снизить нагрузку на них. Благодаря этому достигается экономия на содержании штата специалистов. Сократить расходы можно и на телефонии. Клиент оформляет заказ в мобильном приложении. Он получает подробную информацию о времени приезда водителя, марке и модели автомобиля, стоимости поездки, поэтому нет необходимости делать звонок для предоставления сведений о заказе.