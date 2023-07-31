Песня об отношениях с Польшей и поддержка «мэра» не помогли белгородцам взять «КиВиН»

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
30 июля в Светлогорске Калининградской области разыграли призы музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН — 2023». Белгородская команда «Близкие» соревновалась за награды с командами «Пал Палыч» из Хабаровска, «Джентльмены удачи» из Кургана, «Флэш-Рояль» из Ростова-на-Дону, «Ровеньки» из Орла, «Не кипишуй» из Казахстана и с другими. Всего за шесть наград фестиваля поборолись 12 команд.
Оценивали весёлых и находчивых Сергей Жилин, Алла Михеева, Олег Новицкий, Пелагея, Дмитрий Хрусталёв и Люся Чеботина. Вёл игру Александр Олешко.
Для белгородцев этот фестиваль стал дебютным. Сборная среди прочего исполнила юмористическую песню про высокие цены на курорте и отношения с Польшей.
По итогам игры главные призы — большой и малый КиВиН в золотом — получили сборные «Пал Палыч» и «Флэш-Рояль».
Выпуск с участием белгородской команды покажут осенью в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что «Близкие» заняли второе место в четвертьфинале Высшей лиги КВН. Белгородцы заработали 14,4 балла. Команду можно будет увидеть в Кубке мэра Москвы 29 августа.