Песня об отношениях с Польшей и поддержка «мэра» не помогли белгородцам взять «КиВиН»

30 июля в Светлогорске Калининградской области разыграли призы музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН — 2023». Белгородская команда «Близкие» соревновалась за награды с командами «Пал Палыч» из Хабаровска, «Джентльмены удачи» из Кургана, «Флэш-Рояль» из Ростова-на-Дону, «Ровеньки» из Орла, «Не кипишуй» из Казахстана и с другими. Всего за шесть наград фестиваля поборолись 12 команд.