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Парад собак пройдёт в Белгороде

31 июля 2023, 19:23
Фото: Midjourney
В областном центре решили объединить несколько благотворительных проектов и провести их в рамках фестиваля «Добрый Белгород». Программа включает парад собак, маркет «Блошка», аукцион детских рисунков и многое другое, рассказали в администрации города.

Благотворительный фестиваль «Добрый Белгород» состоится в воскресенье, 6 августа, в парке «Южный» с 16:00 до 20:00.

Гвоздём программы станут парад собак и показательные выступления дрессированных питомцев. Также в рамках фестиваля пройдёт «Блошка», аукцион детских рисунков и выставка снимков фотографов города, будут работать стретчинг-лагерь и скетч-клуб «Нарисуй город с Олей Алексеенко». А музыкальное сопровождение обеспечат акустические выступления Влада Ваты и Сильвии Войс.

Организаторы отмечают, что для участия в параде собак заранее регистрироваться не нужно — все получат сертификаты участника. А желающим отдать рисунок для детского аукциона достаточно просто принести свою работу формата А4 на фестиваль и взамен получить мороженое.

Собранные на фестивале средства направят организации «Лучик надежды», которая помогает бездомным животным.

Напомним, аналогичное мероприятие в Белгороде прошло в начале июля под наванием «Моё собачье дело». Тогда в городе лил проливной дождь, но он не помешал — парад собак всё равно состоялся.

В Белгороде прошёл парад собачьих пород
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#Артем Черненко#Новости Белгорода#Белгород#Общество#Выставка собак#Благотворительный фестиваль#Благотворительность
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