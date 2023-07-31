Парад собак пройдёт в Белгороде

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Благотворительный фестиваль «Добрый Белгород» состоится в воскресенье, 6 августа, в парке «Южный» с 16:00 до 20:00.
Гвоздём программы станут парад собак и показательные выступления дрессированных питомцев. Также в рамках фестиваля пройдёт «Блошка», аукцион детских рисунков и выставка снимков фотографов города, будут работать стретчинг-лагерь и скетч-клуб «Нарисуй город с Олей Алексеенко». А музыкальное сопровождение обеспечат акустические выступления Влада Ваты и Сильвии Войс.
Организаторы отмечают, что для участия в параде собак заранее регистрироваться не нужно — все получат сертификаты участника. А желающим отдать рисунок для детского аукциона достаточно просто принести свою работу формата А4 на фестиваль и взамен получить мороженое.
Собранные на фестивале средства направят организации «Лучик надежды», которая помогает бездомным животным.
Напомним, аналогичное мероприятие в Белгороде прошло в начале июля под наванием «Моё собачье дело». Тогда в городе лил проливной дождь, но он не помешал — парад собак всё равно состоялся.