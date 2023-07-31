Опять разгул стихии? Какой погоды ждать белгородцам в первый день августа

В Белгороде в первый день августа будет дождливо. Ночью температура опустится до +17 ˚С. В светлое время суток воздух прогреется до +27 ˚С. В среду, 2 августа, в областном центре ночью пройдёт дождь, ожидается до +17 ˚С. В дневное время потеплеет до +28 ˚С. Такую же погоду обещают и в четверг, 3 августа.