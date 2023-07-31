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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Опять разгул стихии? Какой погоды ждать белгородцам в первый день августа

31 июля 2023, 13:05
Фото: 1MI

Дожди с градом и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

1 августа на территории региона возможны дожди, грозы и град. При этом ожидается жара. Прогноз погоды опубликовало областное ГУ МЧС.
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Погода

Непогода не собирается покидать Белгородскую область. Завтра, 1 августа, на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди. В дневное время небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы и град. Ночью температура составит +13…+18 ˚С, днём +25…+30 ˚С.

В Белгороде в первый день августа будет дождливо. Ночью температура опустится до +17 ˚С. В светлое время суток воздух прогреется до +27 ˚С. В среду, 2 августа, в областном центре ночью пройдёт дождь, ожидается до +17 ˚С. В дневное время потеплеет до +28 ˚С. Такую же погоду обещают и в четверг, 3 августа.

До конца недели в областном центре будет жарко, особенно в конце недели. В воскресенье, 6 августа, ожидается жара до +35 ˚С.

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