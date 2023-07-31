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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

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Оперсовещание белгородского правительства перенесли из-за проблем с провайдером

31 июля 2023, 07:13
Фото: 1MI
Запланированное на сегодняшний понедельник оперативное совещание с правительством Белгородской области пришлось отложить из-за проблем с провайдером.

Нештатная ситуация произошла сегодня из-за «технических неполадок у провайдера»: из-за потери сигнала в правительстве были вынуждены прекратить трансляцию.

Все вопросы, которые не успели рассмотреть публично сегодня, будут перенесены на следующее заседание правительства, включая отчет министра строительства Оксаны Козлитиной.
пресс-служба облправительства

В это же время комментарии с просьбой о помощи только продолжают множиться под записью трансляции на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Очень хочется, чтобы вы навели порядок в работе ЦЭБа. График вывоза мусора не соблюдается, дозвониться по горячей линии невозможно.
Евгений Дровкин

В комментариях также попросили Гладкова помочь связаться с Андреем Иконниковым. Ситуация вышла забавная:

Вячеслав Владимирович, я не могу связаться с Иконниковым, а мне нужна срочная операция, не простой случай. Писала в «Инстаграм»*, пока все молчат.
Ольга Черная

На связь вышел сам Иконников. Он ответил, что в эту социальную сеть не заходил уже полтора года, и попросил написать в Telegram.

*принадлежит Meta, признана в России экстремисткой организацией

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Правительство#Технические неполадки#Трансляция#Оперсовещание#Провайдер#Артем Черненко
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