Оперсовещание белгородского правительства перенесли из-за проблем с провайдером

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Нештатная ситуация произошла сегодня из-за «технических неполадок у провайдера»: из-за потери сигнала в правительстве были вынуждены прекратить трансляцию.
Все вопросы, которые не успели рассмотреть публично сегодня, будут перенесены на следующее заседание правительства, включая отчет министра строительства Оксаны Козлитиной.
пресс-служба облправительства
В это же время комментарии с просьбой о помощи только продолжают множиться под записью трансляции на странице губернатора Вячеслава Гладкова.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Очень хочется, чтобы вы навели порядок в работе ЦЭБа. График вывоза мусора не соблюдается, дозвониться по горячей линии невозможно.
Евгений Дровкин
В комментариях также попросили Гладкова помочь связаться с Андреем Иконниковым. Ситуация вышла забавная:
Вячеслав Владимирович, я не могу связаться с Иконниковым, а мне нужна срочная операция, не простой случай. Писала в «Инстаграм»*, пока все молчат.
Ольга Черная
На связь вышел сам Иконников. Он ответил, что в эту социальную сеть не заходил уже полтора года, и попросил написать в Telegram.
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