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Не только газировка: россиян предупредили о подорожании ещё одного продукта

31 июля 2023, 10:39
Фото: 1MI

Шоколад в России может подорожать в несколько раз

Впервые за десятилетие цены на какао-бобы достигли максимума. На 27 июля стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао достигла 3500 долларов за 1 тонну, сообщает издание «Новые известия».

Стало известно, что шоколад в России может резко подорожать. Причина — дефицит какао-бобов, который связывают с неурожаем в Западной Африке. Сейчас там идут проливные дожди, сообщает издание со ссылкой на «Ведомости».

Российские производители шоколада уверены, что рост цен на какао-бобы отразится и на отечественном рынке.

Ранее сообщалось, что крупные российские производители соков и газированных напитков планируют повысить стоимость продукции на 10-20% в том числе из-за падения курса рубля, удорожания импортных ингредиентов, введения акцизов на сахаросодержащие напитки.

Соки и газировка в России могут заметно подорожать
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#Таисия Некрасова#Цены#Сладости#Шоколад#Экономика#Россия#Подорожание
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