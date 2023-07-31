Не только газировка: россиян предупредили о подорожании ещё одного продукта

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Стало известно, что шоколад в России может резко подорожать. Причина — дефицит какао-бобов, который связывают с неурожаем в Западной Африке. Сейчас там идут проливные дожди, сообщает издание со ссылкой на «Ведомости».
Российские производители шоколада уверены, что рост цен на какао-бобы отразится и на отечественном рынке.
Ранее сообщалось, что крупные российские производители соков и газированных напитков планируют повысить стоимость продукции на 10-20% в том числе из-за падения курса рубля, удорожания импортных ингредиентов, введения акцизов на сахаросодержащие напитки.