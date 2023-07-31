Не только газировка: россиян предупредили о подорожании ещё одного продукта

Стало известно, что шоколад в России может резко подорожать. Причина — дефицит какао-бобов, который связывают с неурожаем в Западной Африке. Сейчас там идут проливные дожди, сообщает издание со ссылкой на «Ведомости».



Российские производители шоколада уверены, что рост цен на какао-бобы отразится и на отечественном рынке.