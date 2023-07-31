Научная площадка, «Память поколений»: названы победители конкурса «Белгород меняется»

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В 2023 году победу в ежегодном городском конкурсе одержали четыре участника.
Совет территории №1 (управа № 1) с проектом благоустройства детской площадки многоквартирного дома по улице Молодёжной, д. 14/16а с обустройством песочницы и мест отдыха занял первое место. На воплощение задуманного выделят 1,1 млн рублей.
Второе место заняло ТОС «Победный» (управа № 17). Территориальное общественное самоуправление представило на конкурсе проект благоустройства интерактивной научной площадки для обучения детей и взрослых на улице Железнякова. ТОС получит 900 тыс. рублей.
Третье место занял совет территории № 24. Коллектив представил на конкурс проект «Память поколений». На него выделят 800 тыс. рублей.
Совет территории № 27 с проектом благоустройства территории дома №13в по улице Губкина в Белгороде получил четвёртое место и 700 тыс. рублей.
Всего на премии потратят 3,5 млн рублей из городского бюджета. Финансирование расходов возложили на комитет финансов и бюджетных отношений мэрии.