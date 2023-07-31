Научная площадка, «Память поколений»: названы победители конкурса «Белгород меняется»

В 2023 году победу в ежегодном городском конкурсе одержали четыре участника.

Совет территории №1 (управа № 1) с проектом благоустройства детской площадки многоквартирного дома по улице Молодёжной, д. 14/16а с обустройством песочницы и мест отдыха занял первое место. На воплощение задуманного выделят 1,1 млн рублей.