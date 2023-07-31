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Научная площадка, «Память поколений»: названы победители конкурса «Белгород меняется»

31 июля 2023, 13:56
Фото: 1MI

Победители конкурса «Белгород меняется» разделят 3,5 млн рублей

Стали известны победители конкурса инициатив по развитию территорий «Белгород меняется» в текущем году. Соответствующий приказ о награждении опубликовала мэрия.
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Конкурс

В 2023 году победу в ежегодном городском конкурсе одержали четыре участника.
Совет территории №1 (управа № 1) с проектом благоустройства детской площадки многоквартирного дома по улице Молодёжной, д. 14/16а с обустройством песочницы и мест отдыха занял первое место. На воплощение задуманного выделят 1,1 млн рублей.

Второе место заняло ТОС «Победный» (управа № 17). Территориальное общественное самоуправление представило на конкурсе проект благоустройства интерактивной научной площадки для обучения детей и взрослых на улице Железнякова. ТОС получит 900 тыс. рублей.

Третье место занял совет территории № 24. Коллектив представил на конкурс проект «Память поколений». На него выделят 800 тыс. рублей.

Совет территории № 27 с проектом благоустройства территории дома №13в по улице Губкина в Белгороде получил четвёртое место и 700 тыс. рублей.

Всего на премии потратят 3,5 млн рублей из городского бюджета. Финансирование расходов возложили на комитет финансов и бюджетных отношений мэрии.

Лучшую инициативу по развитию Белгорода оценят в 1,1 млн рублей
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