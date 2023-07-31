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Published Сегодня, 14:43

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«Мы дышим этой гадостью»: жители белгородского Шебекино жалуются на тлеющую свалку

31 июля 2023, 14:43
Фото: Анна Пчелинова ВК
Тлеющий мусорный полигон в Шебекино

Тлеющий полигон не даёт спокойно жить шебекинцам

Жители приграничного города обращаются к властям и требуют разобраться с ситуацией. По словам шебекинцев, город окутывает смог, в связи с чем выйти на улицу или открыть окна невозможно. Об этом они пишут в комментариях на странице губернатора.
Сюжет
Мусор

Шебекинцы задыхаются из-за тлеющей свалки и просят чиновников решить эту проблему. По словам горожан, открыть окна невозможно, так что, помимо вони, дискомфорт доставляет духота.

«Каждый божий день второй месяц подряд мы дышим этой гадостью, наш город окутывает смог. Мы закрываем окна в домах и сходим с ума от духоты! Почему правительство не решает эту проблему?» — поинтересовалась жительница Шебекино.

Ещё одна женщина показала, что всё в дыму. Тонны мусора уже долгое время продолжают тлеть, но проблема не решается. Сильные пожары уже потушили, но тлеть мусор продолжает. Фотографиями поделились как местные жители, так и Telegram-каналы.

«Сильные пожары вследствие прилётов были потушены, но мусор продолжает тлеть. И ничего не делается для того, чтобы это тление устранить. На фото, что я прислала, — ежедневная картина. Каждый вечер всё покрывается едкой, вонючей дымкой!» — сетует горожанка.

Причём жалуются шебекинцы не только на странице главы региона.

«Сегодня с утра дымкой затянуло весь город до самой Титовки. В районе „Химдыма“ просто невозможно открыть окна. Лето и так выдалось не из самых приятных, а постоянная вонь горелого мусора — это вот просто финальная вишенка», — поделились в соцсетях шебекинцы.

На жалобы отреагировал глава горокруга Владимир Жданов. Он подтвердил, что сильные пожары потушили, но некоторые очаги продолжают тлеть. По словам чиновника, периодически могут возникать новые очаги тления, но работу по их ликвидации проводят.

Тлеющий мусорный полигон в ШебекиноТлеющий мусорный полигон в Шебекино
Тлеющий мусорный полигон в ШебекиноТлеющий мусорный полигон в Шебекино
Тлеющий мусорный полигон в Шебекино
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Город#Свалка#Смог#Мусор#Вонь#Пожары#Видео
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