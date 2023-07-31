«Мы дышим этой гадостью»: жители белгородского Шебекино жалуются на тлеющую свалку

«Сегодня с утра дымкой затянуло весь город до самой Титовки. В районе „Химдыма“ просто невозможно открыть окна. Лето и так выдалось не из самых приятных, а постоянная вонь горелого мусора — это вот просто финальная вишенка», — поделились в соцсетях шебекинцы.