Мэрия просит признать банкротом арестованное за долги кафе в центре Белгорода

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Информация о соответствующем заявлении появилось в картотеке арбитражного суда. Отмечается, что иными лицами по делу выступают Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация „Дело“», Управление Росреестра, УФНС и УФССП по Белгородской области. Каких-либо подробностей в электронной картотеке пока нет.
Ранее Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск администрации Белгорода к ООО «Кафе „У камина““. Городские власти просили взыскать долг и пени по оплате аренды участка.
История началась давно: с 1 апреля 2017 по 30 сентября 2020 года компания задолжала за аренду земли 573 711 рублей. Неустойку с 27 июня 2017 по 21 октября 2020 года насчитали в сумме 309 480 рублей, при этом неустойку продолжают начислять и после вынесения решения суда. Процентная ставка — 0,1% за каждый день просрочки.
В конце концов здание, в котором расположено кафе, арестовала региональная служба судебных приставов. После этого помещение выставили на торги на официальном сайте ведомства.
ООО «Кафе „У камина“» зарегистрировано в Белгороде в 2002 году. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Руководитель — Алексей Чубыкин.