Мэрия просит признать банкротом арестованное за долги кафе в центре Белгорода

История началась давно: с 1 апреля 2017 по 30 сентября 2020 года компания задолжала за аренду земли 573 711 рублей. Неустойку с 27 июня 2017 по 21 октября 2020 года насчитали в сумме 309 480 рублей, при этом неустойку продолжают начислять и после вынесения решения суда. Процентная ставка — 0,1% за каждый день просрочки.