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Мэрия просит признать банкротом арестованное за долги кафе в центре Белгорода

31 июля 2023, 11:25
Фото: Google карты
Мэрия Белгорода подала заявлении о признании банкротом ООО «Кафе „У камина“». Ранее это же заведение напротив «Ленты» в центре города уже арестовывали за долги.
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Суд

Информация о соответствующем заявлении появилось в картотеке арбитражного суда. Отмечается, что иными лицами по делу выступают Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация „Дело“», Управление Росреестра, УФНС и УФССП по Белгородской области. Каких-либо подробностей в электронной картотеке пока нет.

Ранее Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск администрации Белгорода к ООО «Кафе „У камина““. Городские власти просили взыскать долг и пени по оплате аренды участка.

История началась давно: с 1 апреля 2017 по 30 сентября 2020 года компания задолжала за аренду земли 573 711 рублей. Неустойку с 27 июня 2017 по 21 октября 2020 года насчитали в сумме 309 480 рублей, при этом неустойку продолжают начислять и после вынесения решения суда. Процентная ставка — 0,1% за каждый день просрочки.

В конце концов здание, в котором расположено кафе, арестовала региональная служба судебных приставов. После этого помещение выставили на торги на официальном сайте ведомства.

ООО «Кафе „У камина“» зарегистрировано в Белгороде в 2002 году. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Руководитель — Алексей Чубыкин.

В центре Белгорода продают арестованное за долги кафе «У камина»
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