Мэрия Белгорода через суд взыскала долг с управляющей компании по аренде офиса

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Согласно картотеке судебных дел, администрация Белгорода обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «УправКом №7» и попросила взыскать 948 тысяч рублей задолженности по договору аренды нежилого помещения и 674 тысячи рублей неустойки.
В деле также сказано, что в 2019 году с «УправКом №7» в пользу мэрии взыскали через суд 416 тысяч рублей долга по договору аренды нежилого помещения и неустойку. Тогда же договор аренды расторгли. Решение суда вступило в законную силу и не обжаловалось в вышестоящие инстанции.
Из материалов следует, что в 2017 году на основании протокола аукциона по продаже права на заключение договоров аренды нежилого помещения между комитетом имущественных и земельных отношений администрации Белгорода (арендодатель) и компанией «Управляющая компания по жилью № 7» (арендатор) был заключён договор аренды.
По условиям арендодатель передал арендатору в аренду часть нежилого помещения на ул. Преображенская, 78а, площадью 189,8 кв. м., в том числе: 150 кв. м. для размещения офиса и 39,8 кв. м. для размещения организаций, предоставляющих услуги по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Ежемесячная арендная плата составляла 67 100 рублей.
В 2022 году фирма вернула арендодателю нежилое помещение. Но ответчик платил несвоевременно и не в полном объёме, поэтому образовалась задолженность и городские власти обратились в суд.
Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования частично, взыскав с «УправКом №7» в бюджет городского округа основной долг по договору аренды нежилого помещения в размере 948 тысяч рублей и пеню в размере 410 тысяч рублей. Всего — 1,3 млн рублей.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «УправКом №7» зарегистрирована в Белгороде в 2004 году и занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Руководитель, бенефициар и собственник — Лилия Петрова. Убыток организации по итогам 2022 года составил 2,3 млн рублей.