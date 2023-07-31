Мэрия Белгорода через суд взыскала долг с управляющей компании по аренде офиса

В деле также сказано, что в 2019 году с «УправКом №7» в пользу мэрии взыскали через суд 416 тысяч рублей долга по договору аренды нежилого помещения и неустойку. Тогда же договор аренды расторгли. Решение суда вступило в законную силу и не обжаловалось в вышестоящие инстанции.