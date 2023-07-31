Курица на вес золота: что происходит с ценами на курятину в магазинах Белгорода?

Что до Белгородской области, то регион является одним из наиболее крупных производителей куриного мяса в России. В мае в СМИ писали о том, что возникла физическая нехватка тушек и филе бройлера из-за ситуации в приграничье. Однако эксперты это не подтверждают — спад производства в области действительно есть, но он незначительный, уточняет Forbes.