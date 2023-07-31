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Курица на вес золота: что происходит с ценами на курятину в магазинах Белгорода?

31 июля 2023, 12:33
Фото: 1MI

Эксперты назвали причины изменения цен на курятину в Белгородской области

СМИ предполагали, что это может быть связано с ситуацией в приграничье, однако эксперты это не подтверждают. В июле закупочные цены на курятину и вовсе росли существенно меньшими темпами, чем в конце весны. Однако цены на курицу всё равно бьют исторический рекорд, пишет Forbes.

Цены на курятину в России растут и уже достигли исторического максимума. В конце июля, по информации Росстата, средние цены достигли 196,93 рубля за кг. При этом в розничных сетях тушка ещё в прошлом месяце стоила дороже.

Почему курица подорожала?

По данным информационно-аналитического агентства Emeat, цены на курицу в рознице растут с июня прошлого года. Если опустить инфляцию и обесценивание рубля, то курятина подорожала не так сильно, как кажется на первый взгляд.

Генеральный директор Emeat Любовь Савкина пояснила, что рост цен в опте в 2023 году мог быть связан с рядом специфических и значимых для отрасли причин. Одной из главных может быть птичий грипп.

Помимо этого, среди причин эксперты называют удорожание компонентов кормовых добавок, оборудования. Логистические затраты увеличиваются из-за подорожавшего бензина.

Что с ситуацией в Белгородской области?

Что до Белгородской области, то регион является одним из наиболее крупных производителей куриного мяса в России. В мае в СМИ писали о том, что возникла физическая нехватка тушек и филе бройлера из-за ситуации в приграничье. Однако эксперты это не подтверждают — спад производства в области действительно есть, но он незначительный, уточняет Forbes.

Согласно данным Росстата, в Белгородской области за полгода вырастили на 1100 тонн птицы меньше, чем годом ранее. В аналогичный период 2022 года было выращено 394 900 тонн, а в первом полугодии 2023 года — 393 800 тонн.

Выходит, что обстановка в приграничье на производство почти не повлияла.

По каким ценам продают курятину в Белгороде?

Редакция Бел.Ру изучила цены на куриное мясо в «Сбермаркете» и узнала, сколько придётся заплатить за тушку в разных сетевых магазинах. Цены актуальны на 31 июля.

В «Ленте», например, охлаждённая тушка «Куриное царство» стоит 348,5 рубля. Уточним, что это стоимость за 1,6 кг. Продукт от «Петелинки» в таком же весе обойдётся в 359,4 рубля. Курятина «Ясные зори» стоит 389,2 рубля за 1,8 кг.

В «Магните» замороженная тушка «Моя цена» весом в 2,2 кг обойдётся дешевле — всего в 208 рублей. Однако на эту позицию в торговой сети действует скидка. Без неё стоимость тушки составляет 384,98 рубля.

В «Линии» двухкилограммовая тушка цыплёнка-бройлера стоит почти 400 рублей. В «Европе» за 1,5 кг придётся отдать 300 рублей. Что касается сети «Фермер», то там цена составила 382,5 рубля за 1,5 кг.

стоимость курицы в «Ленте»стоимость курицы в «Ленте»
стоимость курицы в «Ленте»стоимость курицы в «Ленте»
стоимость курицы в «Ленте»стоимость курицы в «Ленте»
стоимость курицы в «Магните»стоимость курицы в «Магните»
стоимость курицы в «Линии»стоимость курицы в «Линии»
стоимость курицы в «Европе»стоимость курицы в «Европе»
стоимость курицы в «Фермере»стоимость курицы в «Фермере»
стоимость курицы в «Ленте»
Фото: скриншот из «Сбермаркета»

Что говорят в ЦБ?

Ранее в Банке России опубликовали данные об инфляции в Белгородской области. Показатель годовой инфляции в июне в регионе увеличился до 3,66% после 3,10% в мае.

Тогда же эксперты объяснили изменение цен на куриное мясо. Как сообщили в пресс-службе регулятора, ослабление рубля сказалось на подорожании импортных кормов и оборудования для производства куриного мяса.

Напомним, в конце прошлого года белгородцы жаловались, что не могут найти дешёвых кур в магазинах. Из торговых точек пропал социальный продукт — куры по 130 рублей. На тот момент они, как утверждала одна из жительниц региона, стоили 380 рублей.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Экономика#Цены#Инфляция#Рубль#Магазины#Курица#Курятина#Росстат#Подорожание#Тушка
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