Курица на вес золота: что происходит с ценами на курятину в магазинах Белгорода?

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Цены на курятину в России растут и уже достигли исторического максимума. В конце июля, по информации Росстата, средние цены достигли 196,93 рубля за кг. При этом в розничных сетях тушка ещё в прошлом месяце стоила дороже.
По данным информационно-аналитического агентства Emeat, цены на курицу в рознице растут с июня прошлого года. Если опустить инфляцию и обесценивание рубля, то курятина подорожала не так сильно, как кажется на первый взгляд.
Генеральный директор Emeat Любовь Савкина пояснила, что рост цен в опте в 2023 году мог быть связан с рядом специфических и значимых для отрасли причин. Одной из главных может быть птичий грипп.
Помимо этого, среди причин эксперты называют удорожание компонентов кормовых добавок, оборудования. Логистические затраты увеличиваются из-за подорожавшего бензина.
Что до Белгородской области, то регион является одним из наиболее крупных производителей куриного мяса в России. В мае в СМИ писали о том, что возникла физическая нехватка тушек и филе бройлера из-за ситуации в приграничье. Однако эксперты это не подтверждают — спад производства в области действительно есть, но он незначительный, уточняет Forbes.
Согласно данным Росстата, в Белгородской области за полгода вырастили на 1100 тонн птицы меньше, чем годом ранее. В аналогичный период 2022 года было выращено 394 900 тонн, а в первом полугодии 2023 года — 393 800 тонн.
Выходит, что обстановка в приграничье на производство почти не повлияла.
Редакция Бел.Ру изучила цены на куриное мясо в «Сбермаркете» и узнала, сколько придётся заплатить за тушку в разных сетевых магазинах. Цены актуальны на 31 июля.
В «Ленте», например, охлаждённая тушка «Куриное царство» стоит 348,5 рубля. Уточним, что это стоимость за 1,6 кг. Продукт от «Петелинки» в таком же весе обойдётся в 359,4 рубля. Курятина «Ясные зори» стоит 389,2 рубля за 1,8 кг.
В «Магните» замороженная тушка «Моя цена» весом в 2,2 кг обойдётся дешевле — всего в 208 рублей. Однако на эту позицию в торговой сети действует скидка. Без неё стоимость тушки составляет 384,98 рубля.
В «Линии» двухкилограммовая тушка цыплёнка-бройлера стоит почти 400 рублей. В «Европе» за 1,5 кг придётся отдать 300 рублей. Что касается сети «Фермер», то там цена составила 382,5 рубля за 1,5 кг.
Что говорят в ЦБ?
Ранее в Банке России опубликовали данные об инфляции в Белгородской области. Показатель годовой инфляции в июне в регионе увеличился до 3,66% после 3,10% в мае.
Тогда же эксперты объяснили изменение цен на куриное мясо. Как сообщили в пресс-службе регулятора, ослабление рубля сказалось на подорожании импортных кормов и оборудования для производства куриного мяса.
Напомним, в конце прошлого года белгородцы жаловались, что не могут найти дешёвых кур в магазинах. Из торговых точек пропал социальный продукт — куры по 130 рублей. На тот момент они, как утверждала одна из жительниц региона, стоили 380 рублей.