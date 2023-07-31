Кому Гладков пригрозил увольнением? Белгородцы обсуждают главные темы дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал главу Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова за ответ жителям микрорайона ИЖС, заявив, что «это будет последний день работы». Причиной стало обращение старооскольца.
На днях Гладков вместе с Чесноковым встретились с жителями одного из микрорайонов ИЖС в Старом Осколе. Люди интересовались, почему нет воды и дороги, хотя, как отметил глава региона, муниципалитет продал землю под строительство ИЖС. Один из жителей принёс обоснование, где указано, что область не давала на это денег.
По словам Чеснокова, в письме было написано, что вопрос будет рассматриваться при формировании бюджета. Однако слова чиновника губернатор опроверг и добавил, что в письме было написано, что «Старооскольский округ подавал заявку, денег область не дала, значит, строить не будем». Гладков пригрозил, что подобный ответ — последний день работы.
Также губернатор призвал глав других муниципалитетов обратить внимание на вопрос.
Стало известно, что Мещанский районный суд Москвы 28 июля рассмотрел ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей белгородских бизнесменов Геннадия Бобрицкого и Владимира Тебекина. Им отказали в залоге в 1,7 млрд рублей. Суд согласился с доводами обвинителей и продлил арест задержанных до 25 октября.
Самих предпринимателей обвиняют в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы. Задержали бизнесменов 2 июня. Однако уголовное дело, как сообщалось, возбудили ещё 25 мая текущего года. По мнению обвинителей, фигуранты уголовного дела нанесли ущерб Белгородской области в размере 661 млн рублей.
Интересно, что за бизнесменов предлагался залог — 1,5 млрд рублей за Бобрицкого и 200 млн рублей за Тебекина. Следователь и представитель прокуратуры настаивали на том, что фигуранты могут скрыться от правосудия. Более того, правоохранители уверены, что у бизнесменов имеется достаточное количество средств для уничтожения доказательств по делу.
Белгородца, напавшего на врача, задержали правоохранительные органы. В Губкине 30 июля медики скорой приехали на вызов, оказывали первую помощь мужчине, а в качестве благодарности он ударил фельдшера по лицу. Пациенту дали вдохнуть нашатырь и похлопали по щекам, а мужчина наотмашь ударил фельдшера. Ей самой в итоге потребовалась медпомощь.
Позже в региональном УМВД сообщили, что в полицию обратилась потерпевшая. Вскоре мужчину задержали. Заявление от медработника зарегистрировали в законном порядке. Теперь по факту происшествия проводится проверка.