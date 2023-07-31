Кому Гладков пригрозил увольнением? Белгородцы обсуждают главные темы дня

На днях Гладков вместе с Чесноковым встретились с жителями одного из микрорайонов ИЖС в Старом Осколе. Люди интересовались, почему нет воды и дороги, хотя, как отметил глава региона, муниципалитет продал землю под строительство ИЖС. Один из жителей принёс обоснование, где указано, что область не давала на это денег.