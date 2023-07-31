С тех пор ежегодно в августе, 2-го числа, десантники отмечают день рождения своих войск. Торжества проходят в разных городах Российской Федерации, в том числе в Белгороде. Местные десантники не нарушают сложившихся традиций — они гуляют по улицам города в голубых беретах и тельняшках, с флагами сине-зеленого цвета и с эмблемами Воздушно-десантных войск. Многие купаются в фонтанах — это тоже традиция, которой белгородские десантники придерживаются. Впрочем, власти Белгорода, опасаясь беспорядков, в последние годы распоряжаются отключать фонтаны в День ВДВ.