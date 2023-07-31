Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:38
2 августа на протяжении последних десятилетий остаётся днем, когда мужчины, когда-либо служившие и продолжающие служить в Воздушно-десантных войсках, отмечают свой профессиональный праздник. На официальном, государственном уровне он был установлен относительно недавно — соответствующий указ президент Российской Федерации подписал только в 2006 году. Однако и задолго до этого 2 августа, пусть и неформально, но широко праздновали те, кто часть своей жизни посвятил службе в Вооружённых силах.
Сама история праздника началась в 1930 году: 2 августа в нескольких сотнях километров от Москвы, недалеко от Воронежа, проводились масштабные военные ученые, в рамках которых впервые в истории Вооружённых сил страны прошла массовая высадка парашютистов. Тактическое упражнение получило высокую оценку со стороны военного руководства, которое решило, что формировать в Вооружённых силах дивизии ВДВ целесообразно и необходимо.
С тех пор ежегодно в августе, 2-го числа, десантники отмечают день рождения своих войск. Торжества проходят в разных городах Российской Федерации, в том числе в Белгороде. Местные десантники не нарушают сложившихся традиций — они гуляют по улицам города в голубых беретах и тельняшках, с флагами сине-зеленого цвета и с эмблемами Воздушно-десантных войск. Многие купаются в фонтанах — это тоже традиция, которой белгородские десантники придерживаются. Впрочем, власти Белгорода, опасаясь беспорядков, в последние годы распоряжаются отключать фонтаны в День ВДВ.
Среди других традиций Дня ВДВ в Белгороде — возложение цветов к городским монументам воинской славы, автопробеги по улицам, прогулки, встречи с боевыми товарищами и сослуживцами. В 2023 году десантники постараются отметить свой праздник, не нарушая традиций, однако с учетом обстановки в регионе. Они готовы к тому, что проведение массовых мероприятий и гуляний может быть запрещено, и с пониманием отнесутся к такому решению властей.
В целом, День ВДВ десантники предпочитают проводить с семьями — на прогулки по городу они берут жён, детей, подруг. Родственники военнослужащих в знак солидарности тоже появляются на улицах в тельняшках и в беретах голубого цвета.
2 августа — особенный день для каждого, кто служил в Воздушно-десантных войсках. Зная это, близкие и родные мужчин, служивших в ВДВ, стараются оказать им знаки внимания, поздравить и преподнести подарки — предпочтение отдаётся тематическим презентам, которые имеют прямое отношение к празднику. Не станет исключением из этого правила и 2023 год.
Дарить десантнику на День ВДВ в 2023 году можно любые сувениры, напоминающие ему о службе в войсках. Аксессуары, предметы декора, обычные безделушки с соответствующей символикой в этот день наверняка порадуют военнослужащего. В качестве подарка можно вручить и кружку, наклейку на автомобильное стекло, футболку с символикой ВДВ, флаг.
Дети дарят близким, служившим в ВДВ, подарки, сделанные своими руками. Рисунки с изображением парашютистов, с сюжетами о службе в десантных войсках — особенно трогательные подарки для мужчин, проходивших службу в армии.