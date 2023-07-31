Губернатор вручил детям-сиротам ключи от 12 квартир в поселке Беловское

— Белгородская область сегодня единственный регион в России, где нет очереди по предоставлению жилья детям сиротам. Мне кажется, это очень правильный подход, будем ​стараться, чтобы так было всегда. В этом году 230 домов и квартир мы детям сиротам предоставляем, это плановое решение обязательств государства перед вами, дорогие ребята. Хочется пожелать вам только счастливой жизни, чтоб вы были счастливыми, успешными, нашли свой путь в жизни, создали свои семьи, и чтобы семьи эти были многодетными, а мы будем стараться вам помочь. Поздравляю вас!