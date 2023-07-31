Губернатор вручил детям-сиротам ключи от 12 квартир в поселке Беловское

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области:
— Белгородская область сегодня единственный регион в России, где нет очереди по предоставлению жилья детям сиротам. Мне кажется, это очень правильный подход, будем стараться, чтобы так было всегда. В этом году 230 домов и квартир мы детям сиротам предоставляем, это плановое решение обязательств государства перед вами, дорогие ребята. Хочется пожелать вам только счастливой жизни, чтоб вы были счастливыми, успешными, нашли свой путь в жизни, создали свои семьи, и чтобы семьи эти были многодетными, а мы будем стараться вам помочь. Поздравляю вас!
Корпорация ЖБК-1 продолжает реализацию социального проекта по строительству квартир для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в рамках региональных программ.
Каждый дом рассчитан на четыре хозяина и сдается «под ключ». К домам подведены все коммуникации, установлена необходимая сантехника и двухуровневый котел, отвечающий за отопление и горячую воду. Квартиры укомплектованы набором мебели, разработанной специалистами Завода ЖБК-1 специально под этот проект. Площадь жилья с кухней и санузлом составляет 34 кв. м. Зимой в этих домах тепло благодаря трехслойным стенам и внутреннему утеплителю. Каждая квартира имеет отдельный вход и небольшой участок земли.Комфорт в таких квартирах уже успели оценить выпускники детских домов, получивших ключи ранее.
Александр Селиванов, генеральный директор ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»:
— Предоставление качественного жилья и его наполнение необходимой мебелью и предметами интерьера — важный этап в адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни. Мы на ЖБК-1 это прекрасно понимаем, опираясь на 28-летний опыт работы с детьми Разуменского дома детства. Но качественное строительство домов — это полдела. Ребятам очень важна помощь и поддержка после заселения. Такой социальный проект прекрасно работает в Белгородском районе в Беловском, где за поселком закреплен наставник — специалист по работе с семьей, который курирует каждого жителя, к нему ребята могут обратиться по любым вопросам и получить помощь и поддержку. Считаю, что этот проект заслуживает большего внимания и распространения».
В поселке Беловском в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района»за последние пять лет Корпорация ЖБК-1 построила 126 квартир для детей-сирот. Ведется строительство еще шести домов, подготовлены фундаменты и цоколя, подведены коммуникации.
Кроме того, ЖБК-1 ведет строительство и в Белгороде. На улице Южной реализуется третья очередь строительства, в рамках которой готовятся пять домов на 20 квартир.Уже готовы коробки, смонтированы крыши, осуществлена разводка водоснабжения, канализации, электричества. Строители приступили к внутренней отделке. Всего за последние 3 года для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей на улице Южной уже построено и сдано в эксплуатацию 27 домов на 54 квартиры.
Работа по строительству домов продолжается в штатном режиме, при возведении используются материалы производства АО «Завод ЖБК-1».