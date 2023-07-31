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Где отдохнуть в августе, не покидая пределы Белгородской области

31 июля 2023, 13:11
Фото: 1MI
Лето практически подходит к концу, а многие ещё не отгуляли отпуск. Если времени и средств не хватает на заграничные туры или курорты на побережье, провести время с пользой и получить новую порцию эмоций можно не покидая Белгородскую область.
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Отдых

Бел.Ру подготовило список живописных мест, которые можно посетить в Белгородской области летом.

Заповедник Белогорье

Это один из самых старых заповедников России — земли ведут историю с 1640 года. Заповедник известен старовозрастным дубовым лесом. Примечательно, что возраст некоторых деревьев превышает 300 лет. Многие представители охраняемой флоры числятся в Красной книге. Одной из достопримечательностей заповедника является усадьба на территории древнего женского монастыря.

Холковский монастырь

Действующий православный мужской монастырь. Первое упоминание о подземном монастыре относится к началу XVII столетия. Монахи обитали в пещерах, выдолбленных в меловом холме возле села Холки. Происхождение пещер до сих пор неизвестно. Во второй половине прошлого века было принято решение восстановить и отреставрировать Холковские пещеры. Сейчас там снова живут монахи, а в подземном храме проводятся службы.

Шмарненская пещера

Комплекс подземных ходов, залов с колоннами и небольших помещений, выдолбленных в меловой горе неподалёку от поселка Шмарное в Старооскольском горокруге. Считается, что это подземная часть старинного монастыря, который был основан ещё до татаро-монгольского нашествия. В стенах выдолблены ниши, кое-где с изображениями крестов. Также есть зал наподобие церкви с куполообразным потолком и иконостасом.

Природный парк «Ключи»

Один из самых живописных уголков региона находится на территории бывшей усадьбы помещика Питры в Прохоровском районе. Парк состоит из двух частей — парковой зоны и этнографической деревни. На территории зелёной зоны находятся родники мудрости, которые бьюте ключами из земли, а также родник «счастья», который расположен рядом с церковью архистратига Михаила. Обе части парка соединяет «мост любви», на который молодожёны вешают замочки в знак любви и верности.

Бабанинский родник

Это особо охраняемая природная территория регионального значения, которая находится в Старооскольском горокруге. Согласно преданию, здесь была явлена икона Божией Матери Знамение, после чего, сюда, стали приходить и приезжать не только местные паломники, но и со всей области. В 2009 году территорию и дорогу к источнику благоустроили, а источник освятили.

Село Сухарево

По мнению местных жителей, именно здесь некогда располагался Новый Иерусалим. Из рассказов следует, что поселение было основано Андреем Первозванным и его учениками. На сегодняшний день село считается одним из мест силы. На его территории находится настоящий паломнический центр с храмовым комплексом, обетными крестами и даже Гробом Господня и Голгофой.

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