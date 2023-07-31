Где отдохнуть в августе, не покидая пределы Белгородской области

Один из самых живописных уголков региона находится на территории бывшей усадьбы помещика Питры в Прохоровском районе. Парк состоит из двух частей — парковой зоны и этнографической деревни. На территории зелёной зоны находятся родники мудрости, которые бьюте ключами из земли, а также родник «счастья», который расположен рядом с церковью архистратига Михаила. Обе части парка соединяет «мост любви», на который молодожёны вешают замочки в знак любви и верности.