Где отдохнуть в августе, не покидая пределы Белгородской области

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Бел.Ру подготовило список живописных мест, которые можно посетить в Белгородской области летом.
Заповедник Белогорье
Это один из самых старых заповедников России — земли ведут историю с 1640 года. Заповедник известен старовозрастным дубовым лесом. Примечательно, что возраст некоторых деревьев превышает 300 лет. Многие представители охраняемой флоры числятся в Красной книге. Одной из достопримечательностей заповедника является усадьба на территории древнего женского монастыря.
Холковский монастырь
Действующий православный мужской монастырь. Первое упоминание о подземном монастыре относится к началу XVII столетия. Монахи обитали в пещерах, выдолбленных в меловом холме возле села Холки. Происхождение пещер до сих пор неизвестно. Во второй половине прошлого века было принято решение восстановить и отреставрировать Холковские пещеры. Сейчас там снова живут монахи, а в подземном храме проводятся службы.
Шмарненская пещера
Комплекс подземных ходов, залов с колоннами и небольших помещений, выдолбленных в меловой горе неподалёку от поселка Шмарное в Старооскольском горокруге. Считается, что это подземная часть старинного монастыря, который был основан ещё до татаро-монгольского нашествия. В стенах выдолблены ниши, кое-где с изображениями крестов. Также есть зал наподобие церкви с куполообразным потолком и иконостасом.
Природный парк «Ключи»
Один из самых живописных уголков региона находится на территории бывшей усадьбы помещика Питры в Прохоровском районе. Парк состоит из двух частей — парковой зоны и этнографической деревни. На территории зелёной зоны находятся родники мудрости, которые бьюте ключами из земли, а также родник «счастья», который расположен рядом с церковью архистратига Михаила. Обе части парка соединяет «мост любви», на который молодожёны вешают замочки в знак любви и верности.
Бабанинский родник
Это особо охраняемая природная территория регионального значения, которая находится в Старооскольском горокруге. Согласно преданию, здесь была явлена икона Божией Матери Знамение, после чего, сюда, стали приходить и приезжать не только местные паломники, но и со всей области. В 2009 году территорию и дорогу к источнику благоустроили, а источник освятили.
Село Сухарево
По мнению местных жителей, именно здесь некогда располагался Новый Иерусалим. Из рассказов следует, что поселение было основано Андреем Первозванным и его учениками. На сегодняшний день село считается одним из мест силы. На его территории находится настоящий паломнический центр с храмовым комплексом, обетными крестами и даже Гробом Господня и Голгофой.