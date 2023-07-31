Флайборд-шоу, пенная вечеринка, диджеи: что ожидает белгородцев на открытии пляжа

Помимо флайборд-шоу, на открытии набережной пляжа ожидаются выступления диджеев, пенная вечеринка, заплыв сапсёрфов или fun jumping — соревнования по прыжкам в воду. В общей сложности на всё это (вместе с флайборд-шоу), а также свет, звук и декорации уйдёт 1,8 млн рублей.