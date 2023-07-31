Флайборд-шоу, пенная вечеринка, диджеи: что ожидает белгородцев на открытии пляжа

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
На открытие обновлённого Центрального пляжа в Белгороде запланировали экстремальное водное представление. Флайборд-шоу обойдётся в 1 млн рублей. Заказчиком выступает культурный центр «Октябрь». Состоится мероприятие 6 августа.
Как сообщается в открытых источниках, флайборд-шоу — это водно-воздушное шоу с элементами акробатики, лазерами, пиротехникой и салютами (последние в Белгородской области пока запрещены). Трюковое шоу проводят на воде — пилоты-флайбордисты летают на высоте до 15 метров.
Помимо флайборд-шоу, на открытии набережной пляжа ожидаются выступления диджеев, пенная вечеринка, заплыв сапсёрфов или fun jumping — соревнования по прыжкам в воду. В общей сложности на всё это (вместе с флайборд-шоу), а также свет, звук и декорации уйдёт 1,8 млн рублей.
Добавим, на Центральном пляже высаживают кустарники и цветники, а также деревья. Преимущественно его засадят берёзами, ивами и дубами.
6 августа в областном центре откроется не только пляж, но и новый аттракционов «Калейдоскоп». Ранее называлась другая дата открытия парка — 5 августа. По каким причинам открытие решили перенести на сутки, не сообщалось.