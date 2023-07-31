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Флайборд-шоу, пенная вечеринка, диджеи: что ожидает белгородцев на открытии пляжа

31 июля 2023, 08:59
Фото: 1MI

Флайборд-шоу ожидает белгородцев на открытии Центрального пляжа

Мероприятие в общей сложности обойдётся в сумму более 1 млн рублей. Открытие обновлённой части Центрального пляжа запланировано на 6 августа, пройдёт оно в рамках празднования Дня города.

На открытие обновлённого Центрального пляжа в Белгороде запланировали экстремальное водное представление. Флайборд-шоу обойдётся в 1 млн рублей. Заказчиком выступает культурный центр «Октябрь». Состоится мероприятие 6 августа.

Как сообщается в открытых источниках, флайборд-шоу — это водно-воздушное шоу с элементами акробатики, лазерами, пиротехникой и салютами (последние в Белгородской области пока запрещены). Трюковое шоу проводят на воде — пилоты-флайбордисты летают на высоте до 15 метров.

Помимо флайборд-шоу, на открытии набережной пляжа ожидаются выступления диджеев, пенная вечеринка, заплыв сапсёрфов или fun jumping — соревнования по прыжкам в воду. В общей сложности на всё это (вместе с флайборд-шоу), а также свет, звук и декорации уйдёт 1,8 млн рублей.

Добавим, на Центральном пляже высаживают кустарники и цветники, а также деревья. Преимущественно его засадят берёзами, ивами и дубами.

6 августа в областном центре откроется не только пляж, но и новый аттракционов «Калейдоскоп». Ранее называлась другая дата открытия парка — 5 августа. По каким причинам открытие решили перенести на сутки, не сообщалось.

Что посадят на Центральном пляже Белгорода?
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