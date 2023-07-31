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«Это будет последний день работы»: Гладков отчитал главу Старооскольского округа

31 июля 2023, 06:46
Фото: 1MI

Гладков отчитал главу Старооскольского округа за отписку при ответе жителям

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков отчитал руководителя Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова за ответ жителям микрорайона ИЖС. Губернатор попросил и других глав муниципалитетов обратить внимание на этот вопрос.
Сюжет
Бюджет

Как рассказал Гладков, он и глава Старооскольского горокруга встречались несколько дней назад с жителями одного из микрорайонов ИЖС в Старом Осколе.

Застарелый вопрос — муниципалитет продал землю под строительство ИЖС, не подведена вода, канализация, дороги не сделаны. В течение большого количества лет проблема не решается. Подходит ко мне один из жителей и даёт мне подписанное письмо главой Андреем Валерьевичем, где обоснование бездействия муниципалитета заключалось в одном — в том, что область не даёт на это денег.
Вячеслав Гладков

Чесноков отметил, что в письме было написано, что будет вопрос рассматриваться при формировании бюджета. Но Гладков подчеркнул, что прекрасно помнит, что там было написано.

К сожалению, там было написано немного по-другому. А точнее, что Старооскольский округ подавал заявку, денег область не дала, значит, строить не будем. Если ещё кто-то так ответит, Андрей Валерьевич, это будет последний день работы. Доверие моё вы потеряете. Даже если это не последствия вашей работы, переснимать с себя ответственность как руководитель муниципального образования и перекладывать её на другие ветви государственной, муниципальной, федеральной власти — я считаю, что это верх непорядочности.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что раньше было много таких ответов, но в последнее время они не встречаются.

Все обязательства, которые несёт область, мы их выполняем. Те обязательства, которые закреплены за муниципальными образованиями, будьте добры их исполнять. Прошу обратить внимание на этот вопрос и других глав муниципалитетов.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Ответ#ИЖС#Бюджет#Общество#Губернатор#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Андрей чесноков
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