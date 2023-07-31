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Ещё 36 белгородцев из приграничья определились с местом расположения нового жилья

31 июля 2023, 15:33
Фото: 1MI
31 июля министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина в ходе онлайн-брифинга рассказала о процессе выдачи новой жилплощади жителям приграничья, где введён режим ЧС.

Так, по словам министра, количество пострадавших домовладений не изменилось — 1755. За текущую неделю собственники десяти домовладений обратились в минстрой для получения помощи.

Всего владельцы 1497 домов получили уведомления о праве на новую недвижимость. Согласие на компенсацию дали ещё 26 собственников. За всё время 1460 владельцев согласились на получение помощи со стороны властей.

За неделю ещё 36 собственников определились с местом расположения нового жилья. Всего в данной категории в работе находится 1123 жилых помещения.

Также более 50 белгородцев согласилось на компенсацию в виде средств на покупку жилья. Согласие уже написали порядка 15 владельцев.

Ранее сообщалось, что собственникам разрушенных домов и квартир выдают аналогичные по площади жилые помещения. Люди также могут переехать в большее по площади жильё, доплатив за него.

Выплату на съём жилья отселённым из зоны ЧС белгородцам продлили до конца сентября
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