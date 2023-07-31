Двоих человек ранило в приграничье при взрыве неизвестного предмета

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В Кореневском районе Курской области двое местных жителей подорвались на неизвестном предмете. Пострадавшие пытались его разобрать, но произошёл взрыв. Оба получили ранения.
Как пишет издание, происшествие случилось 30 июля. В областном минздраве уточнили, что один мужчина получил осколочные ранения рук и ног, у второго — осколочное ранение грудной клетки.
Пострадавших доставили в хирургический центр в Рыльске, а затем в Курскую областную больницу с помощью санавиации. Мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести.
В апреле белгородец подорвался во дворе собственного дома. Житель региона распиливал снаряды времён Великой Отечественной войны. Один из боеприпасов сдетонировал, мужчина погиб.