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Двоих человек ранило в приграничье при взрыве неизвестного предмета

31 июля 2023, 12:53
Фото: 1MI

Двое курян подорвались на неизвестном предмете

Пострадавшие перед взрывом пытались разобрать некий неизвестный предмет, сообщают «Курские известия». У пациентов осколочные ранения рук, ног, грудной клетки.
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Взрыв

В Кореневском районе Курской области двое местных жителей подорвались на неизвестном предмете. Пострадавшие пытались его разобрать, но произошёл взрыв. Оба получили ранения.

Как пишет издание, происшествие случилось 30 июля. В областном минздраве уточнили, что один мужчина получил осколочные ранения рук и ног, у второго — осколочное ранение грудной клетки.

Пострадавших доставили в хирургический центр в Рыльске, а затем в Курскую областную больницу с помощью санавиации. Мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести.

В апреле белгородец подорвался во дворе собственного дома. Житель региона распиливал снаряды времён Великой Отечественной войны. Один из боеприпасов сдетонировал, мужчина погиб.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Происшествия#Взрыв#Ранения#Санавиация#Боеприпасы#Минздрав#Черноземье#Приграничье#Подорвались
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