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«Чтобы в Шебекино было не хуже»: Гладков поручил улучшить жильё для сирот

31 июля 2023, 08:40
Фото: 1MI

Шебекино поучится у Белгородского района строить жильё для сирот

Вячеслав Гладков поручил главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданова перенять опыт коллег из Белгородского района по вопросу предоставления жилья сиротам и многодетным семьям. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещание правительства региона.

В Шебекинском горокруге в скором времени могут улучшить качество жилья, выдаваемого сиротам. Такое поручение губернатор дал главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову. По мнению губернатора, качество жилья для сирот и многодетных семей в Белгородском районе — очень хорошее, и этот опыт стоит перенять и Шебекинскому горокругу.

Найдите, пожалуйста, время, посмотрите внимательно, как Белгородский район подходит к предоставлению жилья для многодетных семей и детям-сиротам, в первую очередь. Потому что разница очень большая. То, что делает Перцев (глава администрации Белгородского района), наверное, один из лучших подходов среди глав муниципальных образований Белгородской области. Качество жилья очень хорошее. Чтобы и в Шебекинском горокруге было не хуже, чем в Белгородском,

— пояснил своё решение губернатор.

Жданов согласился и пообещал выполнить поручение главы региона в течение трёх дней.

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#Таисия Некрасова#Общество#Город#Жилье для сирот#Приграничье#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Вячеслав Гладков#Владимир перцев#Сироты
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