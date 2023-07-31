«Чтобы в Шебекино было не хуже»: Гладков поручил улучшить жильё для сирот

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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В Шебекинском горокруге в скором времени могут улучшить качество жилья, выдаваемого сиротам. Такое поручение губернатор дал главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову. По мнению губернатора, качество жилья для сирот и многодетных семей в Белгородском районе — очень хорошее, и этот опыт стоит перенять и Шебекинскому горокругу.
Найдите, пожалуйста, время, посмотрите внимательно, как Белгородский район подходит к предоставлению жилья для многодетных семей и детям-сиротам, в первую очередь. Потому что разница очень большая. То, что делает Перцев (глава администрации Белгородского района), наверное, один из лучших подходов среди глав муниципальных образований Белгородской области. Качество жилья очень хорошее. Чтобы и в Шебекинском горокруге было не хуже, чем в Белгородском,
— пояснил своё решение губернатор.
Жданов согласился и пообещал выполнить поручение главы региона в течение трёх дней.