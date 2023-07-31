«Чтобы в Шебекино было не хуже»: Гладков поручил улучшить жильё для сирот

В Шебекинском горокруге в скором времени могут улучшить качество жилья, выдаваемого сиротам. Такое поручение губернатор дал главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову. По мнению губернатора, качество жилья для сирот и многодетных семей в Белгородском районе — очень хорошее, и этот опыт стоит перенять и Шебекинскому горокругу.