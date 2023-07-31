Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Изображение материала

Большинство крупных предприятий в Шебекино возобновили работу

31 июля 2023, 07:35
Фото: 1MI
27 из 30 крупных и средних предприятий начали свою работу, в том числе молокозавод, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино большинство крупных и средних предприятий возвращаются к работе. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, работу возобновили 27 из 30 таких организаций, в их числе молокозавод.

«Недавно звонила жительница из Старого Оскола и спрашивала, когда в магазины будут возобновлены поставки полюбившейся продукции молочного комбината из Шебекино», — поделился в соцсети глава региона.

Молочная продукция от комбината уже поставляется. Пока запущено 30% мощностей. В ближайшее время работа предприятия должна полностью восстановиться.

Накануне глава региона рассказал о восстановлении мирной жизни в Шебекино. К примеру, за месяц в городе зарегистрировали браки несколько молодых пар, а сам ЗАГС работает уже более месяца. Добавим, что ранее в Шебекино открылись четыре почтовых отделения.

Гладков рассказал о восстановлении мирной жизни в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
В Шебекино заработали четыре почтовых отделенияБелгородцам дадут новый шанс доказать факт проживания в Шебекино для перевода выплатЗамгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживается
#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Предприятия#Молочная продукция#Молокозавод#Молочный комбинат#Восстановление#Экономика
Подпишитесь
Белгородским бизнесменам Тебекину и Бобрицкому отказали в залоге в 1,7 млрд рублей
Сегодня, 09:00
Оперсовещание белгородского правительства перенесли из-за проблем с провайдером
Сегодня, 07:13
Флайборд-шоу, пенная вечеринка, диджеи: что ожидает белгородцев на открытии пляжа
Сегодня, 08:59
Снова громко: рабочая неделя началась неспокойно в Белгороде
Сегодня, 07:20
Три дома пострадали от обстрелов Белгородской области
Сегодня, 08:26
Бензин в Белгородской области за полгода стал ещё недоступнее
Сегодня, 06:55