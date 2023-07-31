Большинство крупных предприятий в Шебекино возобновили работу

Накануне глава региона рассказал о восстановлении мирной жизни в Шебекино. К примеру, за месяц в городе зарегистрировали браки несколько молодых пар, а сам ЗАГС работает уже более месяца. Добавим, что ранее в Шебекино открылись четыре почтовых отделения.