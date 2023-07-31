Большинство крупных предприятий в Шебекино возобновили работу

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Шебекино большинство крупных и средних предприятий возвращаются к работе. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, работу возобновили 27 из 30 таких организаций, в их числе молокозавод.
«Недавно звонила жительница из Старого Оскола и спрашивала, когда в магазины будут возобновлены поставки полюбившейся продукции молочного комбината из Шебекино», — поделился в соцсети глава региона.
Молочная продукция от комбината уже поставляется. Пока запущено 30% мощностей. В ближайшее время работа предприятия должна полностью восстановиться.
Накануне глава региона рассказал о восстановлении мирной жизни в Шебекино. К примеру, за месяц в городе зарегистрировали браки несколько молодых пар, а сам ЗАГС работает уже более месяца. Добавим, что ранее в Шебекино открылись четыре почтовых отделения.