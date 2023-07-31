Бензин в Белгородской области за полгода стал ещё недоступнее

На текущий момент область занимает 46-е место в рейтинге. В начале года она находилась на 44-м месте. На тот момент литр топлива АИ-92 стоил 47,87 рубля. Примечательно, что за год стоимость снизилась на 0,9%. В начале текущего года на среднюю зарплату белгородца можно было приобрести 852 литра.