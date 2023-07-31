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Бензин в Белгородской области за полгода стал ещё недоступнее

31 июля 2023, 06:55
Фото: 1MI
Бензин
Регион стал 46-м в рейтинге по доступности бензина для населения, потеряв две позиции. В среднем бензин АИ-92 по состоянию на июнь стоил 48,55 рубля. Среди регионов Центрального Черноземья ниже цена только в Курской области, следует из данных, опубликованных РИА «Новости».
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За полгода в Белгородской области бензин стал дороже. По состоянию на июнь литр АИ-92 стоил 48,55 рубля. С начала года цена выросла на 1,4%. Во втором полугодии 2023 года на среднюю зарплату жителя региона в месяц можно купить 879 литров АИ-92.

На текущий момент область занимает 46-е место в рейтинге. В начале года она находилась на 44-м месте. На тот момент литр топлива АИ-92 стоил 47,87 рубля. Примечательно, что за год стоимость снизилась на 0,9%. В начале текущего года на среднюю зарплату белгородца можно было приобрести 852 литра.

В Курской области топливо указанной марки оказалось по состоянию на июнь дешевле — 47,38 рубля. Стоимость с начала года выросла на 3,5%. Куряне на свою зарплату могут купить 882 литра АИ-92. Регион в рейтинге занимает 44-ю строчку.

Воронежская область находится на 48-м месте. Цена АИ-92 за литр составляет 48,74 рубля — на 1,8% больше, чем шестью месяцами ранее. Воронежцы могут купить 858 литров указанного топлива.

На 51-й строчке Липецкая область с ценой за литр в 48,23 рубля, причём стоимость за полгода выросла на 3%. Приобрести на среднюю зарплату можно 854 литра бензина АИ-92.

Самым недоступным в Центральном Черноземье оказался бензин в Тамбовской области, занявшей 74-е место. Литр АИ-92 в регионе обойдётся в 48,67 рубля — на 2,6% дороже январского показателя. Тамбовцы могут позволить себе купить до 724 литров бензина.

Напомним, в Белгородской области цены на бензин тем временем продолжают расти. За неделю подорожали АИ-92, 95 и 98. Исключением стало только дизельное топливо.

Как сильно выросли цены на бензин в Белгородской области за три года?
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#Белгородская область#Центральное черноземье#Рейтинг#Экономика#Бензин#Цена#Аи-92#Топливо#Наталья Корявых
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