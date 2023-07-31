Белгородца, который ударил врача, задержали правоохранители

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Напомним, по данным главного врача СМП по Белгородской области Алексея Жирова, в Губкине произошёл неприятный инцидент с фельдшером скорой помощи. Прохожий потерял сознание, ему вызвали скорую. Медики приехали на место и начали оказывать белгородцу помощь, но вместо благодарности фельдшера ударили. Жиров добавил, что пациент в себя не приходил, изо рта был стойкий запах алкоголя.
Дали вдохнуть нашатырный спирт, похлопали по щекам, после чего больной очнулся и наотмашь ударил фельдшера СМП. Ей понадобилась медицинская помощь.
Алексей Жиров, главврач станции Скорой медицинской помощи по области
Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональное управление МВД. В ведомстве рассказали, что 30 июля в дежурную часть УМВД по городу Губкину обратилась фельдшер скорой помощи. Она приехала на вызов. Мужчина, которому она помогала, ударил её рукой по лицу.
Сотрудники полиции белгородца задержали. В установленном порядке заявление фельдшера зарегистрировали. По данному факту проводится проверка.