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Белгородца, который ударил врача, задержали правоохранители

31 июля 2023, 14:20
Фото: 1MI
Инцидент произошёл 30 июля. Медики приехали на вызов, оказывали первую помощь, но вместо благодарности фельдшер получила от белгородца по лицу. Подробности Бел.Ру сообщили в региональном управлении МВД.

Напомним, по данным главного врача СМП по Белгородской области Алексея Жирова, в Губкине произошёл неприятный инцидент с фельдшером скорой помощи. Прохожий потерял сознание, ему вызвали скорую. Медики приехали на место и начали оказывать белгородцу помощь, но вместо благодарности фельдшера ударили. Жиров добавил, что пациент в себя не приходил, изо рта был стойкий запах алкоголя.

Дали вдохнуть нашатырный спирт, похлопали по щекам, после чего больной очнулся и наотмашь ударил фельдшера СМП. Ей понадобилась медицинская помощь.
Алексей Жиров, главврач станции Скорой медицинской помощи по области

Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональное управление МВД. В ведомстве рассказали, что 30 июля в дежурную часть УМВД по городу Губкину обратилась фельдшер скорой помощи. Она приехала на вызов. Мужчина, которому она помогала, ударил её рукой по лицу.

Сотрудники полиции белгородца задержали. В установленном порядке заявление фельдшера зарегистрировали. По данному факту проводится проверка.

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#Кристина Семенчук#Фельдшер#Скорая помощь#Правоохранители#УМВД#Общество#Эксклюзив#Губкин
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