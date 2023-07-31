Белгородца, который ударил врача, задержали правоохранители

Напомним, по данным главного врача СМП по Белгородской области Алексея Жирова, в Губкине произошёл неприятный инцидент с фельдшером скорой помощи. Прохожий потерял сознание, ему вызвали скорую. Медики приехали на место и начали оказывать белгородцу помощь, но вместо благодарности фельдшера ударили. Жиров добавил, что пациент в себя не приходил, изо рта был стойкий запах алкоголя.