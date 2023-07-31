Белгородский «Салют» вновь уступил курскому «Авангарду» в дерби Черноземья

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Матч второго тура группы «серебро» сезона 2023-2024 состоялся 29 июля в Белгороде на стадионе «Салют». Курский «Авангард» забрал победу у белгородской команды со счётом 1:0. Гол на 85-й минуте забил полузащитник Эмрах Набатов.
Главный тренер белгородского «Салюта» Виктор Навоченко так прокомментировал состоявшуюся игру.
Обидное поражение. Связано с тем, что ещё не все игроки находятся в одинаковых кондициях. Сценарий такой же, как в Таганроге — те же минуты, те же голы. Надо как можно быстрее приводить физическое состояние и понимание игры к общему знаменателю. Постараемся как можно скорее исправить ситуацию.
Виктор Навоченко, главный тренер ФК «Салют»
Напомним, ранее белгородский клуб уступил в матче против команды из Таганрога «Форте». Гол на 87-й минуте забил полузащитник Пётр Володкин. Результат матча — 1:0.