Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Изображение материала

Белгородский «Салют» вновь уступил курскому «Авангарду» в дерби Черноземья

31 июля 2023, 08:31
Фото: сообщество в ВК ФК «Салют Белгород»
В минувшую субботу, 29 июля, в домашнем матче в Белгороде прошла очередная игра третьего тура второй лиги сезона 2023-2024. Куряне обыграли белгородцев со счётом 1:0.
Сюжет
Футбол

Матч второго тура группы «серебро» сезона 2023-2024 состоялся 29 июля в Белгороде на стадионе «Салют». Курский «Авангард» забрал победу у белгородской команды со счётом 1:0. Гол на 85-й минуте забил полузащитник Эмрах Набатов.

Главный тренер белгородского «Салюта» Виктор Навоченко так прокомментировал состоявшуюся игру.

Обидное поражение. Связано с тем, что ещё не все игроки находятся в одинаковых кондициях. Сценарий такой же, как в Таганроге — те же минуты, те же голы. Надо как можно быстрее приводить физическое состояние и понимание игры к общему знаменателю. Постараемся как можно скорее исправить ситуацию.
Виктор Навоченко, главный тренер ФК «Салют»

Напомним, ранее белгородский клуб уступил в матче против команды из Таганрога «Форте». Гол на 87-й минуте забил полузащитник Пётр Володкин. Результат матча — 1:0.

Белгородский «Салют» уступил таганрогскому «Форте»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский «Салют» разгромил ивановский «Текстильщик» в первом матче сезонаБелгородский «Салют» пополнили четыре новых игрока
#Таисия Некрасова#Спорт#Футбол#ФК «Салют Белгород»#Авангард#Дерби#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Курск#Виктор навоченко
Подпишитесь
Белгородским бизнесменам Тебекину и Бобрицкому отказали в залоге в 1,7 млрд рублей
Сегодня, 09:00
Оперсовещание белгородского правительства перенесли из-за проблем с провайдером
Сегодня, 07:13
Флайборд-шоу, пенная вечеринка, диджеи: что ожидает белгородцев на открытии пляжа
Сегодня, 08:59
Снова громко: рабочая неделя началась неспокойно в Белгороде
Сегодня, 07:20
Три дома пострадали от обстрелов Белгородской области
Сегодня, 08:26
Бензин в Белгородской области за полгода стал ещё недоступнее
Сегодня, 06:55