Белгородским бизнесменам Тебекину и Бобрицкому отказали в залоге в 1,7 млрд рублей

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Мещанский райсуд Москвы 28 июля рассмотрел ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей белгородских бизнесменов Геннадия Бобрицкого и Владимира Тебекина. Журналисты сообщают, что предпринимателей обвиняют в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК).
Напомним, что задержали бизнесменов 2 июня. При этом по данным СМИ, уголовное дело возбудили сотрудники следственного департамента МВД РФ ещё 25 мая 2023. Следствие считает, что в 2014 году при участии Бобрицкого и Тебекина были совершены две незаконные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Таким образом, по мнению обвинителей, Белгородской области нанесли ущерб на 661 млн рублей: якобы ей на тот момент принадлежала примерно половина акций «Энергомаша».
Кроме того, в рамках уголовного дела были задержаны ещё три бизнесмена: гендиректор компании «Энергомаш» Геннадий Тарараксин, Эдуард Хохлов и Владимир Захаров. Но им лишь запретили определённые действия, так как все трое пошли на сделку со следствием и дали признательные показания. Сами же Бобрицкий и Тебекин вину свою якобы не признают, но готовы возместить ущерб по уголовному делу и также сотрудничать со следствием.
Адвокаты предлагали суду смягчить меру пресечения на любую, «не связанную с изоляцией». Предлагались огромные суммы залогов: 1,5 млрд рублей за Бобрицкого и 2 млн евро (200 млн рублей) за Тебекина. Внесение залога таком в размере за Бобрицкого при этом гарантировало принадлежащее ему ЗАО «Краснояружская зерновая компания».
Но следователь и представитель прокуратуры настаивали на том, что подсудимые смогут скрыться. Утверждалось, что у Бобрицкого есть вид на жительство на Кипре, а у Тебекина — в Германии. По словам следователя, оба при этом обладают внушительными финансовыми средствами и могут уничтожить доказательства по делу.
Защита же сочла эти доводы необоснованными. По словам адвоката Бобрицкого, бизнесмен является «настоящим патриотом». Также за предпринимателя якобы подписали петицию 10 тыс. сотрудников его предприятий, а из его дома во время обысков изъяли 400 тыс. долларов. Адвокат Сергей Годуев добавил, что на счёт Бобрицкого наложили арест в размере 9 млрд рублей, «что превышает ущерб по делу более чем в 15 раз».
Сам бизнесмен поделился в суде, что у него есть глаукома с тенденцией потери зрения и доброкачественная аденома, а на иждивении у него находятся двое несовершеннолетних детей и 84-летняя мать.
Утверждалось также, что Бобрицкий активно помогал Белгородской области с начала СВО, а его компания перечислила на нужды военных более 100 млн рублей. За всё это бизнесмен якобы получил благодарственное письмо от пограничного управления ФСБ и медаль от министра обороны «За укрепление содружества».
В суде стало известно, что за Тебекина личное поручительство подписали многие представители военной элиты: замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Лапин, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майор Владимир Селиверстов и ещё «несколько десятков высокопоставленных военных».
Также Тебекин был удостоен медали от министра обороны за участие в поддержке военной операции — якобы он перечислил на её нужды более 140 млн рублей. Интересно, но имеется у Тебекина и орден за заслуги в присоединении Крыма.
Никаких преступлений я не совершал и узнал о происходящем в момент задержания. До этого я находился за рубежом на лечении и вернулся на родину с одной целью — помогать. Ситуация очень сложная. Я не имею права подвести таких людей, которые поручились за меня.
цитируют журналисты Владимира Тебекина
Адвокат бизнесмена также отметил, что Тебекин «принёс и принесет больше пользы, чем, как считает следствие, нанёс ущерба».
Предприниматель просил поместить его под домашний арест для проживания со своей дочерью 2008 года рождения в загородном доме 2600 кв. м в Истринском районе.
Тем не менее, судья Горюнова согласилась всё же со следствием и продлила белгородским бизнесменам арест до 25 октября 2023 года. По плану предстоит провести ряд судебных экспертиз, произвести выемку документов из налоговой, а также допросить бывших сотрудников «Энергомаша».