Белгородским бизнесменам Тебекину и Бобрицкому отказали в залоге в 1,7 млрд рублей

Кроме того, в рамках уголовного дела были задержаны ещё три бизнесмена: гендиректор компании «Энергомаш» Геннадий Тарараксин, Эдуард Хохлов и Владимир Захаров. Но им лишь запретили определённые действия, так как все трое пошли на сделку со следствием и дали признательные показания. Сами же Бобрицкий и Тебекин вину свою якобы не признают, но готовы возместить ущерб по уголовному делу и также сотрудничать со следствием.