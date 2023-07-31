Белгородские строительные площадки проверит спецкомиссия

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Спецкомиссия по безопасности высотных работ создана по поручению губернатора Вячеслава Гладкова. Она займётся проверкой условий труда на высоте на тех объектах, которые возводятся по государственным и муниципальным заказам.
Теперь каждую неделю рабочих будет ждать инструктаж по безопасности. Ответственными за это направление назначили руководителя администрации губернатора Ивана Будлова и министра ЖКХ Алексея Ботвиньева. В состав комиссии войдут и работники прокуратуры.
Напомним, в Белгородской области 27 и 28 июля погибли два строителя, которые работали на высоте. Это случилось в Шебекино и Строителе. Последний инцидент случился на улице Мичурина в Шебекино 28 июля, мужчина работал неофициально и без страховки.