Белгородские строительные площадки проверит спецкомиссия

Напомним, в Белгородской области 27 и 28 июля погибли два строителя, которые работали на высоте. Это случилось в Шебекино и Строителе. Последний инцидент случился на улице Мичурина в Шебекино 28 июля, мужчина работал неофициально и без страховки.