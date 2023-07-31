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Белгородские строительные площадки проверит спецкомиссия

31 июля 2023, 19:44
Фото: 1MI
В Белгородской области озаботились безопасностью высотных работ из-за частой гибели кровельщиков и строителей при ремонте крыш. Строительные объекты посетит специальная комиссия в компании прокуратуры, сообщили в правительстве региона.

Спецкомиссия по безопасности высотных работ создана по поручению губернатора Вячеслава Гладкова. Она займётся проверкой условий труда на высоте на тех объектах, которые возводятся по государственным и муниципальным заказам.

Теперь каждую неделю рабочих будет ждать инструктаж по безопасности. Ответственными за это направление назначили руководителя администрации губернатора Ивана Будлова и министра ЖКХ Алексея Ботвиньева. В состав комиссии войдут и работники прокуратуры.

Напомним, в Белгородской области 27 и 28 июля погибли два строителя, которые работали на высоте. Это случилось в Шебекино и Строителе. Последний инцидент случился на улице Мичурина в Шебекино 28 июля, мужчина работал неофициально и без страховки.

Следком: погибший под Белгородом кровельщик работал без страховки и неофициально
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#Артем Черненко#Строители#Комиссия#Проверка#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество
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