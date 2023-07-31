Белгородская область оказалась в лидерах по продаже поддельной парфюмерии

Тем временем Генпрокуратуру и правительство просят принять меры по изъятию из продажи контрафактных табака, обуви и парфюмерии. Инициатором стал Олег Павлов — глава организации «Общественная потребительская инициатива». Господин Павлов также настаивает на внеплановых проверках бизнеса в связи с массовой продажей нелегального товара, пишет издание.