Белгородская область оказалась в лидерах по продаже поддельной парфюмерии

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Белгородская область вошла в число регионов РФ, где чаще всего продают поддельную парфюмерию. В топе в этой категории также оказались Костромская, Новгородская, Смоленская, Астраханская области и Чукотка.
Тем временем Генпрокуратуру и правительство просят принять меры по изъятию из продажи контрафактных табака, обуви и парфюмерии. Инициатором стал Олег Павлов — глава организации «Общественная потребительская инициатива». Господин Павлов также настаивает на внеплановых проверках бизнеса в связи с массовой продажей нелегального товара, пишет издание.
Среди регионов России по незаконной продаже табака лидируют Костромская область, Краснодарский край, Брянская область, Алтайский край, Амурская и Курганская области. Интересно, что Кострома стала лидером не только в продаже такого табака, но и духов.
А ещё Кострома лидирует и в продаже поддельной обуви. Также много её обнаружили в Еврейской АО, Нижегородской и Новгородской областях, Калмыкии, Северной Осетии.