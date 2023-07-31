Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Изображение материала

Белгородская область оказалась в лидерах по продаже поддельной парфюмерии

31 июля 2023, 10:46
Фото: 1MI
Регион вошёл в число лидеров среди субъектов РФ по продаже поддельной парфюмерии наряду с Костромской, Смоленской, Астраханской областями и Чукоткой. Подробности сообщают «Известия».

Белгородская область вошла в число регионов РФ, где чаще всего продают поддельную парфюмерию. В топе в этой категории также оказались Костромская, Новгородская, Смоленская, Астраханская области и Чукотка.

Тем временем Генпрокуратуру и правительство просят принять меры по изъятию из продажи контрафактных табака, обуви и парфюмерии. Инициатором стал Олег Павлов — глава организации «Общественная потребительская инициатива». Господин Павлов также настаивает на внеплановых проверках бизнеса в связи с массовой продажей нелегального товара, пишет издание.

Среди регионов России по незаконной продаже табака лидируют Костромская область, Краснодарский край, Брянская область, Алтайский край, Амурская и Курганская области. Интересно, что Кострома стала лидером не только в продаже такого табака, но и духов.

А ещё Кострома лидирует и в продаже поддельной обуви. Также много её обнаружили в Еврейской АО, Нижегородской и Новгородской областях, Калмыкии, Северной Осетии.

Белгородец получил 1,5 года колонии за контрабанду тестостерона
Узнать подробнее
Читайте также:
Лидеры по подделкам: в Белгородской области уничтожили 10 тыс. единиц контрафактаКомпании по переработке шин в РФ пожаловались на подделку документов об утилизацииБелгородцы заплатят 1,7 млн рублей алкогольным брендам за подделку
#Наталья Корявых#Белгородская область#Брянская область#Экономика#Поддельная парфюмерия#Генпрокуратура#Правительство#Контрафактный товар#Табак#Духи#Поддельная обувь
Подпишитесь
Белгородским бизнесменам Тебекину и Бобрицкому отказали в залоге в 1,7 млрд рублей
Сегодня, 09:00
Со скандальным туалетом на набережной в Белгороде не всё так просто
Сегодня, 12:54
Губернатор вручил детям-сиротам ключи от 12 квартир в поселке Беловское
Сегодня, 13:44
Барби и Кен по-белгородски: как выглядят известные жители региона в популярном образе
Сегодня, 12:25
«Врага лучше бить на Украине»: Кадыров — о работе «Ахмата» в белгородском приграничье
Сегодня, 13:31
Курица на вес золота: что происходит с ценами на курятину в магазинах Белгорода?
Сегодня, 12:33