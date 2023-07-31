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Белгорблагоустройство через суд обязали отремонтировать пять подземок в Белгороде

31 июля 2023, 07:45
Фото: 1MI
Подземный переход
Коммунальному предприятию поручили подготовку дефектных ведомостей и сметной документации для последующего ремонта подземных пешеходных переходов. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Белгорблагоустройству предстоит разобраться с подземными переходами в Белгороде. От коммунального предприятия требуется подготовить документацию для дальнейшего ремонта.

Городская прокуратура провела проверку подземного перехода на «Соколе» после жалоб в интернете. Правоохранители оценили состояние и других переходов. По итогам проверки оказалось, что подземки на остановках общественного транспорта «Энергомаш», «Сокол», «Виогем», на пересечении ул. Щорса — ул. Губкина, а также на ул. Донецкой находятся в ненадлежащем состоянии.

Согласно позиции прокуратуры, органы местного самоуправления проблему не решали, а финансирование на эти цели в городском бюджете даже не предусматривалось. По данным надзорного ведомства, проектно-сметная документация по переходу на «Соколе» готовилась в этом году, по остальным подземным сооружениям не делалась вовсе. Прокуроры обратились в суд, иск надзорного ведомства в итоге удовлетворили.

Теперь Белгорблагоустройство в срок до 1 января следующего года должно подготовить дефектные ведомости и сметную документацию на производство ремонтных работ на указанных объектах, а затем и отремонтировать подземки.

Постановление пока не вступило в законную силу. Однако когда это произойдёт, ведомство проконтролирует его исполнение.

Останутся ли торговые павильоны в отремонтированных подземных переходах Белгорода?
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