Белгорблагоустройство через суд обязали отремонтировать пять подземок в Белгороде

Согласно позиции прокуратуры, органы местного самоуправления проблему не решали, а финансирование на эти цели в городском бюджете даже не предусматривалось. По данным надзорного ведомства, проектно-сметная документация по переходу на «Соколе» готовилась в этом году, по остальным подземным сооружениям не делалась вовсе. Прокуроры обратились в суд, иск надзорного ведомства в итоге удовлетворили.