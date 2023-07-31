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Барби и Кен по-белгородски: как выглядят известные жители региона в популярном образе

31 июля 2023, 12:25
Фото: Коллаж Bel.ru
После премьеры фильма «Барби» интернет заполнился сгенерированными нейросетью изображениями известных людей в образах Барби и Кена. Редакция Бел.Ру не смогла пройти мимо и решила выяснить, кто из жителей региона смог бы заменить Райана Гослинга или Марго Роби.

Для эксперимента мы выбрали шесть известных в Белгородской области человек, стараясь избегать политиков, и прогнали их фотографии через нейросеть BaiRBIE.me. Результатами делимся с вами и предлагаем угадать, кто есть кто.

1) Итак, первый вариант. Многим это наверняка покажется простым: «Пепси-Кола», центр Белгорода, пицца. Ну кто его не знает?

Юра МарадоннаЮра Марадонна
Юра Марадонна

2) Второй человек известен, вероятно, не так широко, как предыдущий. Но для региона она сделала многое, а однажды даже попала в топ самых влиятельных людей области. Болела раком, но вдохновляет на борьбу с ним всех остальных.

Евгения КондратюкЕвгения Кондратюк
Евгения Кондратюк

3) Этот известный белгородец известен также как Последний император. Но в жизни региона занимает место далеко не последнее, а нейросеть изобразила его не таким мускулистым и лысым, как в жизни.

Фёдор ЕмельяненкоФёдор Емельяненко
Фёдор Емельяненко

4) Четвёртая персона — известная и одновременно стальная белгородка. Нейросеть немного омолодила женщину, так что узнать её можно с трудом.

Мария Денисовна Колтакова, "Железная бабушка"Мария Денисовна Колтакова, "Железная бабушка"
Мария Денисовна Колтакова, "Железная бабушка"

5) Этот белгородец смотрится в образе Кена весьма органично. Ещё бы — ведь в жизни он такой же интеллигентный и приятный мужчина. Угадали, кто это?

Тимур ХалиуллинТимур Халиуллин
Тимур Халиуллин

6) Без политиков всё же не обошлось: шестая персона — государственный советник Российской Федерации 3 класса. Но белгородцам она известна в первую очередь как гимнастка, чьё имя носит спортивный комплекс.

Светлана ХоркинаСветлана Хоркина
Светлана Хоркина
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