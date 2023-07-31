Барби и Кен по-белгородски: как выглядят известные жители региона в популярном образе

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Для эксперимента мы выбрали шесть известных в Белгородской области человек, стараясь избегать политиков, и прогнали их фотографии через нейросеть BaiRBIE.me. Результатами делимся с вами и предлагаем угадать, кто есть кто.
1) Итак, первый вариант. Многим это наверняка покажется простым: «Пепси-Кола», центр Белгорода, пицца. Ну кто его не знает?
2) Второй человек известен, вероятно, не так широко, как предыдущий. Но для региона она сделала многое, а однажды даже попала в топ самых влиятельных людей области. Болела раком, но вдохновляет на борьбу с ним всех остальных.
3) Этот известный белгородец известен также как Последний император. Но в жизни региона занимает место далеко не последнее, а нейросеть изобразила его не таким мускулистым и лысым, как в жизни.
4) Четвёртая персона — известная и одновременно стальная белгородка. Нейросеть немного омолодила женщину, так что узнать её можно с трудом.
5) Этот белгородец смотрится в образе Кена весьма органично. Ещё бы — ведь в жизни он такой же интеллигентный и приятный мужчина. Угадали, кто это?
6) Без политиков всё же не обошлось: шестая персона — государственный советник Российской Федерации 3 класса. Но белгородцам она известна в первую очередь как гимнастка, чьё имя носит спортивный комплекс.