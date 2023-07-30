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В Белгороде сквер «Студенческий» обновят до 1 сентября

30 июля 2023, 11:55
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Он находится в районе дома №69 на ул. Костюкова. Фото опубликовали в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Как сообщили городские власти, в Белгороде продолжается благоустройство сквера «Студенческий». Она находится в районе дома №69 на ул. Костюкова.

В настоящее время на объекте активно ведут работы по благоустройству. Уже подготовлены опоры для деревянной перголы. На ней появятся качели. Также рабочие обустраивают тротуары и скамейки, спортивную площадку, монтируют наружное освещение.

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

Работы начались в апреле и должны завершиться к 1 сентября.

В мэрии добавили, что благоустройство этой локации стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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