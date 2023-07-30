В Белгороде сквер «Студенческий» обновят до 1 сентября

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Как сообщили городские власти, в Белгороде продолжается благоустройство сквера «Студенческий». Она находится в районе дома №69 на ул. Костюкова.
В настоящее время на объекте активно ведут работы по благоустройству. Уже подготовлены опоры для деревянной перголы. На ней появятся качели. Также рабочие обустраивают тротуары и скамейки, спортивную площадку, монтируют наружное освещение.
Работы начались в апреле и должны завершиться к 1 сентября.
В мэрии добавили, что благоустройство этой локации стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».