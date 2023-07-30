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Тебекин и Бобрицкий остаются в СИЗО, а в Белгороде дом топит канализацией: итоги дня

30 июля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
30 июля белгородцы обсуждали продление ареста Тебекину и Бобрицкому, подтопление дома канализацией после дождя, а также высказывание мэра Белгорода о формате обучения школьников в новом учебном году.

Арест продлён

Мещанский райсуд Москвы 28 июля продлил арест в СИЗО белгородских предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. Они находятся под стражей практически два месяца. Предпринимателей обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Ранее бизнесмены обжаловали решения об избрании им меры пресечении, но в картотеке дел Московского горсуда сведений о рассмотрении апелляционных жалоб нет.

Бизнесменам из Белгородской области Тебекину и Бобрицкому продлили арест в СИЗО
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Нас затапливает

В редакцию Бел.Ру обратились жители дома №19 на ул. Зелёная в посёлке Дубовое. Они рассказали, что после дождя цокольный этаж дома затапливает канализацией. Также подтапливает двор старого двухэтажного дома, которые находится рядом. Белгородцы рассказали, что в начале июля обращались в водоканал и администрацию района, но ответа пока нет.

Белгородцы пожаловались на подтопление дома и двора канализацией
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Очно, но не совсем

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о формате обучения школьников в новом учебном году. По словам градоначальника, в школах областного центра дистанционные технологии будут использовать при проведении внеурочных занятий и уроков по отдельным предметам. Речь идёт об онлайн-обучении и самостоятельной работе детей по заданию учителя.

Демидов добавил, что такой формат обучения связан исключительно с необходимостью создать безопасные условия обучения. Они позволят обеспечить одновременное нахождение в здании учреждения такого количества детей, которое вмещает укрытие в школе.

Мэр Белгорода рассказал о формате обучения школьников в новом учебном году
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