Тебекин и Бобрицкий остаются в СИЗО, а в Белгороде дом топит канализацией: итоги дня

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Мещанский райсуд Москвы 28 июля продлил арест в СИЗО белгородских предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. Они находятся под стражей практически два месяца. Предпринимателей обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Ранее бизнесмены обжаловали решения об избрании им меры пресечении, но в картотеке дел Московского горсуда сведений о рассмотрении апелляционных жалоб нет.
В редакцию Бел.Ру обратились жители дома №19 на ул. Зелёная в посёлке Дубовое. Они рассказали, что после дождя цокольный этаж дома затапливает канализацией. Также подтапливает двор старого двухэтажного дома, которые находится рядом. Белгородцы рассказали, что в начале июля обращались в водоканал и администрацию района, но ответа пока нет.
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о формате обучения школьников в новом учебном году. По словам градоначальника, в школах областного центра дистанционные технологии будут использовать при проведении внеурочных занятий и уроков по отдельным предметам. Речь идёт об онлайн-обучении и самостоятельной работе детей по заданию учителя.
Демидов добавил, что такой формат обучения связан исключительно с необходимостью создать безопасные условия обучения. Они позволят обеспечить одновременное нахождение в здании учреждения такого количества детей, которое вмещает укрытие в школе.