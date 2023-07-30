Тебекин и Бобрицкий остаются в СИЗО, а в Белгороде дом топит канализацией: итоги дня

Мещанский райсуд Москвы 28 июля продлил арест в СИЗО белгородских предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. Они находятся под стражей практически два месяца. Предпринимателей обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Ранее бизнесмены обжаловали решения об избрании им меры пресечении, но в картотеке дел Московского горсуда сведений о рассмотрении апелляционных жалоб нет.