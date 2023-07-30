Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Изображение материала

Пластиковые бутылки и ветки: находки водолазов возле пляжа на Корочанской в Белгороде

30 июля 2023, 07:51
Фото: 1MI

Водолазы очистили от мусора дно реки возле пляжа на Корочанской в Белгороде

Всего специалисты очистили более 10 тысяч м². Подробнее сообщили в мэрии областного центра.

По информации городских властей, водолазы очистили дно реки возле пляжа на Корочанской в Белгороде. Специалисты вытащили со дна пару десятков пластиковых бутылок, несколько крупных веток и прочий мусор. Общая площадь очищенной территории составила более 10 тысяч м².

В мэрии напомнили, что левый берег пляжа готовится к открытию. Также власти попросили не мусорить на пляже и водных объектах, так как водолазное обследование — очень трудозатратная процедура.

Напомним, в Белгороде с начала купального сезона спасли четырёх человек. Все случаи произошла в местах, не оборудованных для купания.

Что посадят на Центральном пляже Белгорода?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пивной заводик за спиной»: какие пляжи белгородцы считают лучшими?Строительство парка аттракционов и центрального пляжа Белгорода подходит к концуРоспотребнадзор запретил купание на двух пляжах Белгорода
#Пляж#Водолазы#Обследование#Мэрия белгорода#Город#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Стихия в Белгороде бушует, люди скандалят и готовятся ко Дню города: итоги недели
Вчера, 07:26
Силовики нашли у белгородца 25 млн фальшивых рублей
Вчера, 11:42
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего под Белгородом
Вчера, 08:34
За сутки под обстрел ВСУ попали два района Белгородской области
Вчера, 06:42
Белгородец пожаловался на подтопления улиц канализацией
Вчера, 09:41
В Белгородской области родилась первая в 2023 году тройня
Вчера, 07:54