Пластиковые бутылки и ветки: находки водолазов возле пляжа на Корочанской в Белгороде

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
По информации городских властей, водолазы очистили дно реки возле пляжа на Корочанской в Белгороде. Специалисты вытащили со дна пару десятков пластиковых бутылок, несколько крупных веток и прочий мусор. Общая площадь очищенной территории составила более 10 тысяч м².
В мэрии напомнили, что левый берег пляжа готовится к открытию. Также власти попросили не мусорить на пляже и водных объектах, так как водолазное обследование — очень трудозатратная процедура.
Напомним, в Белгороде с начала купального сезона спасли четырёх человек. Все случаи произошла в местах, не оборудованных для купания.