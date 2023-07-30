Гладков рассказал о восстановлении мирной жизни в Шебекино

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях, в Шебекино продолжает восстанавливаться мирная жизнь. Глава региона отметил, что уже более месяца работает ЗАГС. За это время 22 молодые пары оформили свои взаимоотношения и создали семьи.