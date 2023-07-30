Гладков рассказал о восстановлении мирной жизни в Шебекино

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях, в Шебекино продолжает восстанавливаться мирная жизнь. Глава региона отметил, что уже более месяца работает ЗАГС. За это время 22 молодые пары оформили свои взаимоотношения и создали семьи.
Совет да любовь! Очень хочется пожелать, чтобы их совместная жизнь была счастливой, чтобы было много детей, а самое главное — мирное небо над головой!
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что в Шебекино из семи почтовых отделений четыре возобновили работу в полном объёме. Всего в округе работают 35 почтовых отделений.