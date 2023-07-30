Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Изображение материала

Гладков рассказал о восстановлении мирной жизни в Шебекино

30 июля 2023, 06:53
Фото: 1MI

За месяц в Шебекино 22 молодые пары стали семьями

Глава региона отметил, что в Шебекино более месяца уже работает ЗАГС. Ранее стало известно об открытии в городе почтовых отделений.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях, в Шебекино продолжает восстанавливаться мирная жизнь. Глава региона отметил, что уже более месяца работает ЗАГС. За это время 22 молодые пары оформили свои взаимоотношения и создали семьи.

Совет да любовь! Очень хочется пожелать, чтобы их совместная жизнь была счастливой, чтобы было много детей, а самое главное — мирное небо над головой!
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что в Шебекино из семи почтовых отделений четыре возобновили работу в полном объёме. Всего в округе работают 35 почтовых отделений.

В Шебекино заработали четыре почтовых отделения
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцам дадут новый шанс доказать факт проживания в Шебекино для перевода выплатЗамгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживаетсяЭкс-начальник УКСа Белгорода перешёл на аналогичную должность в Шебекино
#Кристина Семенчук#Шебекино#Загс#Мирная жизнь#Гладков#Общество#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Стихия в Белгороде бушует, люди скандалят и готовятся ко Дню города: итоги недели
Вчера, 07:26
Силовики нашли у белгородца 25 млн фальшивых рублей
Вчера, 11:42
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего под Белгородом
Вчера, 08:34
За сутки под обстрел ВСУ попали два района Белгородской области
Вчера, 06:42
Белгородец пожаловался на подтопления улиц канализацией
Вчера, 09:41
В Белгородской области родилась первая в 2023 году тройня
Вчера, 07:54