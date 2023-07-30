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Два беспилотника упали на нежилые здания в «Москва-Сити»

30 июля 2023, 04:07
Фото: Telegram-канал SHOT
В двух зданиях есть разрушения, пострадавших среди мирных жителей нет. Подробности о произошедшем сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Сюжет
СВО

В ночь на 30 июля несколько украинских беспилотников атаковали Москву. В Минобороны РФ отметили, что БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они упали на нежилые здания в «Москва-Сити».

Известно, что в 50-этажном здании «IQ-квартал» выбило окна на пятом и шестом этажах, а в башне «Око-2» — с первого по четвёртый этажи. Из зданий комплекса «Москва-Сити» людей эвакуировали.

Жертв и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы.

Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет.
Сергей Собянин, мэр Москвы

В результате произошедшего также было принято решение закрыть столичный аэропорт Внуково, но чуть позднее работу вновь восстановили.

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#Александра Склярова#Беспилотник#Разрушения#Происшествия#СВО#Москва#Сергей Собянин#Видео
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