Два беспилотника упали на нежилые здания в «Москва-Сити»

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В ночь на 30 июля несколько украинских беспилотников атаковали Москву. В Минобороны РФ отметили, что БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они упали на нежилые здания в «Москва-Сити».
Известно, что в 50-этажном здании «IQ-квартал» выбило окна на пятом и шестом этажах, а в башне «Око-2» — с первого по четвёртый этажи. Из зданий комплекса «Москва-Сити» людей эвакуировали.
Жертв и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы.
Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет.
Сергей Собянин, мэр Москвы
В результате произошедшего также было принято решение закрыть столичный аэропорт Внуково, но чуть позднее работу вновь восстановили.