Бизнесменам из Белгородской области Тебекину и Бобрицкому продлили арест в СИЗО

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
О задержании белгородских предпринимателей стало известно 2 июня. На следующий день, 3 июня, дела белгородцев рассмотрели в первой инстанции. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заключении их под стражу.
28 июля суд продлил арест в СИЗО бизнесменов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Ранее Тебекин и Бобрицкий обжаловали решения об избрании им меры пресечении, но в картотеке дел Московского горсуда нет сведений о рассмотрении апелляционных жалоб.
Подробнее о том, что известно о бизнесменах, можно прочесть в нашем материале.