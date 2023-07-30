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Бизнесменам из Белгородской области Тебекину и Бобрицкому продлили арест в СИЗО

30 июля 2023, 07:30
Фото: 1MI
28 июля Мещанский райсуд Москвы продлил арест в СИЗО предпринимателей из Белгородской области Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. Это следует из картотеки судебных дел, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжет
Суд

О задержании белгородских предпринимателей стало известно 2 июня. На следующий день, 3 июня, дела белгородцев рассмотрели в первой инстанции. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заключении их под стражу.

28 июля суд продлил арест в СИЗО бизнесменов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Ранее Тебекин и Бобрицкий обжаловали решения об избрании им меры пресечении, но в картотеке дел Московского горсуда нет сведений о рассмотрении апелляционных жалоб.

Подробнее о том, что известно о бизнесменах, можно прочесть в нашем материале.

Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин обжаловал свой арест
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#Кристина Семенчук#Тебекин#Бобрицкий#Суд#Арест#Аппеляция#Общество#Белгородская область
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