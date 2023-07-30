Белгородские автоинспекторы показали кадры аварии с участием 15-летнего подростка

А в Старом Осколе по предварительным данным, в 16:00 на перекрёстке ул. Новоильинская и ул. Бориса Морозова 65-летний водитель за рулём Honda Fit при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу Mercedes-Benz. В результате ДТП пострадала 44-летняя пассажирка Mercedes-Benz.