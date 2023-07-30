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Белгородские автоинспекторы показали кадры аварии с участием 15-летнего подростка

30 июля 2023, 14:04
Фото: Telegram-канал регионального управления ГИБДД
ДТП произошло 29 июля. Видео опубликовали в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.
Сюжет
Авария

По информации ведомства, по предварительным данным, 29 июля около 16:00 на 2 км автодороги Прохоровка-Береговое-Карташевка 20-летний водитель за рулём ВАЗ-217030 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП травмы получил 15-летний подросток.

Видео: Telegram-канал регионального управления ГИБДД

Также вчера по предварительным данным, в 10:10 на ул. Пионерская, в районе дома №20 в посёлке Уразово 49-летний водитель за рулём Chevrolet Niva сдавал назад и въехал в автомобиль Lada Kalina. Пострадала пассажирка последней машины.

Ещё одна авария произошла на проспекте Комсомольский. По предварительным данным, в 12:45 68-летний водитель за рулём Audi 80 наехал на 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила травмы.

А в Старом Осколе по предварительным данным, в 16:00 на перекрёстке ул. Новоильинская и ул. Бориса Морозова 65-летний водитель за рулём Honda Fit при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу Mercedes-Benz. В результате ДТП пострадала 44-летняя пассажирка Mercedes-Benz.

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#Кристина Семенчук#Авария#Подросток#ДТП#Гибдд#Происшествия#Белгородская область#Видео
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