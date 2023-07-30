Белгородец создал предприятие по производству защиты для военнослужащих

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Как отметил губернатор, проект «Социальный контракт» позволяет сформировать дополнительный доход тем, кто находится не в самой простой жизненной ситуации. Всего в текущем году на его реализацию направят 800 млн рублей.
К примеру, одним из участников проекта стал Павел Тимофеев из Белгорода. Он взял 350 тысяч рублей и создал предприятие, которое производит защиту для военнослужащих.
Очень актуальная тема, а самое главное — уже начинает пользоваться спросом у военных. Надеюсь, что все планы Павла Григорьевича будут реализованы.
Вячеслав Гладков
Гладков также рассказал про семью Климовых из Борисовки. Она получила государственную поддержку по социальному контракту и открыла пекарню. На сегодняшний день уже выпечено более 17 тонн хлеба.
Напомним, с начала года в Белгородской области заключили 1910 соцконтрактов на 447 млн рублей. Использовано 58,3% от запланированного на 2023 год объёма денежных средств.