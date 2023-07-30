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Белгородец создал предприятие по производству защиты для военнослужащих

30 июля 2023, 08:38
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков рассказал о реализации проекта «Социальный контракт»

В Белгородской области продолжается реализация проекта «Социальный контракт». В текущем году на это предусмотрено 800 млн рублей. Подробнее сообщил в своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Военные

Как отметил губернатор, проект «Социальный контракт» позволяет сформировать дополнительный доход тем, кто находится не в самой простой жизненной ситуации. Всего в текущем году на его реализацию направят 800 млн рублей.

К примеру, одним из участников проекта стал Павел Тимофеев из Белгорода. Он взял 350 тысяч рублей и создал предприятие, которое производит защиту для военнослужащих.

Очень актуальная тема, а самое главное — уже начинает пользоваться спросом у военных. Надеюсь, что все планы Павла Григорьевича будут реализованы.
Вячеслав Гладков

Гладков также рассказал про семью Климовых из Борисовки. Она получила государственную поддержку по социальному контракту и открыла пекарню. На сегодняшний день уже выпечено более 17 тонн хлеба.

Напомним, с начала года в Белгородской области заключили 1910 соцконтрактов на 447 млн рублей. Использовано 58,3% от запланированного на 2023 год объёма денежных средств.

С начала года в Белгородской области заключили 1910 соцконтрактов на 447 млн рублей
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#Соцконтракт#Военные#Предприятие#Финансы#Средства#Общество#Губернатор#Белгородская область#Гладков#Кристина Семенчук
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