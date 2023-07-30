Адам и Матрона: как белгородцы называют своих детей

Напомним, за полгода 2023 года в Белгородской области родилось 87 пар двойняшек. Среди них лидируют девочки — 31 пара. Также на свет появились 27 пар мальчиков. Зарегистрировали в регионе и 29 «королевских двоен», в которых рождаются мальчик и девочка.