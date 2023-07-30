Адам и Матрона: как белгородцы называют своих детей

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
По информации городских властей, горожане предпочитают называть мальчиков Александром, Артёмом и Михаилом, а девочек — Викторией, Марией, Полиной и Софией.
При этом некоторые белгородцы выбирали необычные имена для своих детей. Например, среди мальчиков встречаются Адам, Аристарх, Велимир, Ян, Ахиллес и Анисим, а среди девочек — Богдана, Валентина, Гликерия, Иветта, Матрона, Любава.
Всего за полгода в ЗАГСе Белгорода зарегистрировали 1392 малыша.
Напомним, за полгода 2023 года в Белгородской области родилось 87 пар двойняшек. Среди них лидируют девочки — 31 пара. Также на свет появились 27 пар мальчиков. Зарегистрировали в регионе и 29 «королевских двоен», в которых рождаются мальчик и девочка.