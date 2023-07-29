В воскресенье в Белгородской области ожидается потепление

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
30 июля в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер будет северо-западный. Ночью скорость ветра достигнет 10 м/с, а днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +5 до +10 градусов, днём ожидается от +22 до +27 градусов.
Напомним, что вчера, 28 июля, жители села Кустовое и посёлка Томаровка смогли запечатлеть смерчи. Непогода бушевала в регионе и 27 июля. Во время мощных ливней и сильного ветра повредились не менее 14 автомобилей и 65 домов. Непогода разбушевалась так, что унесла парковку с машинами в огороды к людям.