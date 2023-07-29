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В воскресенье в Белгородской области ожидается потепление

29 июля 2023, 13:17
Фото: 1MI
Днём 30 июля температура воздуха поднимется до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте МЧС России по Белгородской области.
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Погода

30 июля в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер будет северо-западный. Ночью скорость ветра достигнет 10 м/с, а днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +5 до +10 градусов, днём ожидается от +22 до +27 градусов.

Напомним, что вчера, 28 июля, жители села Кустовое и посёлка Томаровка смогли запечатлеть смерчи. Непогода бушевала в регионе и 27 июля. Во время мощных ливней и сильного ветра повредились не менее 14 автомобилей и 65 домов. Непогода разбушевалась так, что унесла парковку с машинами в огороды к людям.

Смерчи пришли в Белгородскую область
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#Алина Харина#Погода#Потепление#Прогноз#Мчс россии#Общество#Белгородская область
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