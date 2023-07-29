В воскресенье в Белгородской области ожидается потепление

Напомним, что вчера, 28 июля, жители села Кустовое и посёлка Томаровка смогли запечатлеть смерчи. Непогода бушевала в регионе и 27 июля. Во время мощных ливней и сильного ветра повредились не менее 14 автомобилей и 65 домов. Непогода разбушевалась так, что унесла парковку с машинами в огороды к людям.