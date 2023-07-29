В Шебекино заработали четыре почтовых отделения

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По словам Вячеслава Гладкова, в Шебекинском округе продолжают восстанавливать жильё, пострадавшее во время обстрелов. Помимо этого, в округе восстанавливается работа учреждений, которые необходимы для повседневной жизни. Так, в Шебекино из семи почтовых отделений четыре возобновили работу в полном объёме.
Отделения работают по следующим адресам:
Почтовые отделения работают со вторника по субботу с 10:00 до 16:00.
Почта также приносит пенсии и социальные выплаты на дом. В целом в Шебекинском городском округе работают уже 35 почтовых отделений.
Вячеслав Гладков