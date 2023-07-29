Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Изображение материала

В Шебекино заработали четыре почтовых отделения

29 июля 2023, 10:13
Фото: 1MI
Всего в округе работают 35 почтовых отделений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Гладкова, в Шебекинском округе продолжают восстанавливать жильё, пострадавшее во время обстрелов. Помимо этого, в округе восстанавливается работа учреждений, которые необходимы для повседневной жизни. Так, в Шебекино из семи почтовых отделений четыре возобновили работу в полном объёме.

Отделения работают по следующим адресам:

  • ул. Ленина, д. 84, тел. 2-77-73.
  • ул. Петровского, д. 2, тел. 2-40-99.
  • ул. Генерала Шумилова, д. 17, тел. 2-04-37.
  • ул. Московская, д. 17, тел. 4-43-26.

Почтовые отделения работают со вторника по субботу с 10:00 до 16:00.

Почта также приносит пенсии и социальные выплаты на дом. В целом в Шебекинском городском округе работают уже 35 почтовых отделений.
Вячеслав Гладков
Читайте также:
Белгородцам дадут новый шанс доказать факт проживания в Шебекино для перевода выплатЗамгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживаетсяБелгородцам дадут новый шанс доказать факт проживания в Шебекино для перевода выплатВ Шебекино после обстрелов наполовину снесли шестиподъездную многоэтажку
#Алина Харина#Почта#График работы#Восстановление#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Стихия в Белгороде бушует, люди скандалят и готовятся ко Дню города: итоги недели
Сегодня, 07:26
ФСБ нашла у белгородца 25 млн фальшивых рублей
Сегодня, 11:42
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего под Белгородом
Сегодня, 08:34
За сутки под обстрел ВСУ попали два района Белгородской области
Сегодня, 06:42
Белгородец пожаловался на подтопления улиц канализацией
Сегодня, 09:41
В Белгородской области родилась первая в 2023 году тройня
Сегодня, 07:54