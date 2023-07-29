В Шебекино заработали четыре почтовых отделения

По словам Вячеслава Гладкова, в Шебекинском округе продолжают восстанавливать жильё, пострадавшее во время обстрелов. Помимо этого, в округе восстанавливается работа учреждений, которые необходимы для повседневной жизни. Так, в Шебекино из семи почтовых отделений четыре возобновили работу в полном объёме.