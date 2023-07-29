В Белгородской области водитель иномарки погиб при столкновении с большегрузом

28 июля около 09:00 на первом километре автодороги Восточный обход Корочи 52-летний водитель на Toyota Camry при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль «Фрейтлайнер Коламбия». За рулём большегруза находился 58-летний водитель.