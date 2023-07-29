В Белгородской области водитель иномарки погиб при столкновении с большегрузом

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
28 июля около 09:00 на первом километре автодороги Восточный обход Корочи 52-летний водитель на Toyota Camry при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль «Фрейтлайнер Коламбия». За рулём большегруза находился 58-летний водитель.
В результате столкновения водитель легкового авто от полученных травм скончался. 49-летняя пассажирка авто получила травмы.
Напомним, что вчера отечественное авто наехало на людей, пока они оформляли ДТП у «МегаГринна». Травмы получили пожилой водитель и пассажирка.