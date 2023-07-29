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В Белгородской области водитель иномарки погиб при столкновении с большегрузом

29 июля 2023, 14:06
Фото: 1MI
ДТП произошло 28 июля в Корочанском районе. В аварии травмы получила также 49-летняя пассажирка легкового авто, сообщили в УМВД России по Белгородской области.
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ДТП

28 июля около 09:00 на первом километре автодороги Восточный обход Корочи 52-летний водитель на Toyota Camry при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль «Фрейтлайнер Коламбия». За рулём большегруза находился 58-летний водитель.

В результате столкновения водитель легкового авто от полученных травм скончался. 49-летняя пассажирка авто получила травмы.

Напомним, что вчера отечественное авто наехало на людей, пока они оформляли ДТП у «МегаГринна». Травмы получили пожилой водитель и пассажирка.

Отечественное авто наехало на людей, пока они оформляли ДТП у «МегаГринна»
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#Алина Харина#ДТП#Легковой автомобиль#Большегруз#Авария#Происшествия#Белгородская область#Корочанский район
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