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В Белгородской области родилась первая в 2023 году тройня

29 июля 2023, 07:54
Фото: 1MI
Тройняшки родились у пары из Старооскольского округа, сообщила начальник управления ЗАГС по региону Татьяна Слюсаренко.

22 июля в Старооскольском округе родились тройняшки — Мия, Майя и Марьяна. Тройня появилась в семье Даниила и Анастасии. По словам Татьяны Слюсаренко, в регионе это первая тройня в 2023 году, а в Старооскольском округе — первая тройня с 2019 года.

Фото: страница Татьяны Слюсаренко ВК

Напомним, что в Белгородской области за полгода родилось 87 пар двойняшек. Среди двойняшек лидируют девочки — 31 пара. Также на свет появились 27 пар мальчиков. Кроме того, в регионе зарегистрировали 29 «королевских двоен», в которых рождаются мальчик и девочка.

Стоит отметить, что весной в регионе появилось на свет 24 пары двойняшек.

За полгода в Белгородской области родилось 87 пар двойняшек
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#Алина Харина#Тройня#Тройняшки#Родились#Загс#Рождаемость#Общество#Старооскольский горокруг#Белгородская область
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