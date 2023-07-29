В Белгородской области родилась первая в 2023 году тройня

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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22 июля в Старооскольском округе родились тройняшки — Мия, Майя и Марьяна. Тройня появилась в семье Даниила и Анастасии. По словам Татьяны Слюсаренко, в регионе это первая тройня в 2023 году, а в Старооскольском округе — первая тройня с 2019 года.
Напомним, что в Белгородской области за полгода родилось 87 пар двойняшек. Среди двойняшек лидируют девочки — 31 пара. Также на свет появились 27 пар мальчиков. Кроме того, в регионе зарегистрировали 29 «королевских двоен», в которых рождаются мальчик и девочка.
Стоит отметить, что весной в регионе появилось на свет 24 пары двойняшек.