В Белгородской области родилась первая в 2023 году тройня

22 июля в Старооскольском округе родились тройняшки — Мия, Майя и Марьяна. Тройня появилась в семье Даниила и Анастасии. По словам Татьяны Слюсаренко, в регионе это первая тройня в 2023 году, а в Старооскольском округе — первая тройня с 2019 года.