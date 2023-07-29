Стихия в Белгороде бушует, люди скандалят и готовятся ко Дню города: итоги недели

В Белгородской области, очевидно, появилось некоторое «робингудство». Хорошо это или плохо, пожалуй, зависит от того, к какой прослойке общества относитесь вы. На этой неделе глава Белгородского района Владимир Перцев заявил, что не все дома будут полноценно восстанавливать после обстрелов, и дело не в том, что они не подлежат восстановлению, а в финансовом положении их хозяев. Точнее, в том, что для наших властей это обойдётся в слишком большую сумму, поэтому помогут только с крышей и окнами.