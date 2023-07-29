Стихия в Белгороде бушует, люди скандалят и готовятся ко Дню города: итоги недели

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Вечером 27 июля на Белгород обрушилась непогода: шквалистый ветер, ливень и местами даже град. Центр города сильно затопило — фотографии рек на улицах есть здесь. При этом некоторые белгородцы успевали веселиться в воде, а автолюбители спасали машины от града: один белгородец для этого использовал ковёр.
Когда самый пик стихии закончился, приступили к восстановительным работам — они продолжались всю ночь, но этого времени всё равно не хватило, чтобы устранить все последствия. Рабочие убирали поваленные деревья, бригады со спецтехникой откачивали ливнёвые воды, энергетики ремонтировали повреждённые линии электропередачи. Ночью задействовали всех — от коммунальщиков и спасателей до подрядных организаций.
Этот день ещё раз подсветил проблемы с ливнёвками в городе: понятно, что ни одна система не справится с такой стихией, как 27 июля, но, как минимум, уменьшить подтопления в несколько раз — вполне. Это осознали и в администрации города. Мэр Валентин Демидов заявил, что сейчас идёт работа над проектом системы ливнеотвода, чтобы «это сложное и проблемное направление заработало на новом качественном уровне».
Недавно в Белгородской области произошёл скандал после весьма банальной вещи — вызова бригады скорой помощи на дом пожилой женщине. Всё произошло в Разумном: после посещения врача очевидцы пожаловались, что белгородке не оказали должную помощь. Изначально сообщалось, что врач, узнав об отсутствии у пенсионерки документов, сел на скамейку и решил дождаться полицию для установки личности.
На жалобу на странице губернатора главврач станции СМП Белгородской области Алексей Жиров заявил, что нужно провести служебное расследование, и это сделали. И после этого трудовые отношения с руководителем бригады скорой, которая оказалась в центре скандала, решили расторгнуть. Его уволили.
В ходе проверки выяснилось, что скорая приехала на вызов через 10 минут. Диагноз пенсионерке поставили верно, но посчитали, что врач нарушил алгоритм осмотра пациента, этику и деонтологию (учения о проблемах морали и нравственности).
А вот женщина, к которой и приехала бригада на вызов, считает, что никакой грубости со стороны врача не было. Бабушка считает, что медики ей помогли. Будет ли продолжение истории? Посмотрим.
В Белгородской области, очевидно, появилось некоторое «робингудство». Хорошо это или плохо, пожалуй, зависит от того, к какой прослойке общества относитесь вы. На этой неделе глава Белгородского района Владимир Перцев заявил, что не все дома будут полноценно восстанавливать после обстрелов, и дело не в том, что они не подлежат восстановлению, а в финансовом положении их хозяев. Точнее, в том, что для наших властей это обойдётся в слишком большую сумму, поэтому помогут только с крышей и окнами.
То, что надо, мы сделали. Мы готовим записку, чтобы эти два дома снять. Там богатые люди живут. Свои придворные и подворные варианты пусть восстанавливают сами.
Владимир Перцев
Речь шла о «богатых» домах в Нижнем Ольшанце. Глава региона Вячеслав Гладков согласился с такими доводами и отметил, что бассейны, аквариумы и машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится. Повышенные обязательства берутся только перед теми, у кого низкий или средний доход.
Но не всех жителей Нижнего Ольшанца устроил такой расклад. Одна из обладательниц дома, который, видимо, могли счесть «богатым», была возмущена таким заявлением:
Придворных, водителей, горничных, бассейнов и аквариумов у меня в доме нет и не было. И что это за определение — «богатые дома»? Дом куплен за заработанные деньги и обустроен за них же. С неба они не сыпались. Этот дом — моё единственное жильё.
Историю женщины, дом которой попал под обстрел ещё в ноябре прошлого года, а жить в нём проблематично до сих пор, можно прочесть здесь.
Если одним словом, то — масштабно. Праздновать день Белгорода планируется не только 5 августа. На это потратят аж шесть дней, с 1 по 6 августа. Ещё дольше, чем затянувшаяся свадьба. В мэрии отметили, что так пытаются добиться, чтобы каждый житель города почувствовал значимость этого праздника.
В Белгороде предусмотрели множество мероприятий на эти дни: праздничный концерт, конкурсы и квесты, угощения солдатской кашей, открытие парка аттракционов «Калейдоскоп» и не только.
Салюта в День города в Белгороде не будет. Такое решение связано с оперативной обстановкой в регионе — лучше не рисковать. Думаем, что до окончания СВО белгородцы в своём большинстве и не захотят фейерверк: слишком уж эти звуки напоминают кое-что другое, совсем не праздничное.
Многие белгородцы с нетерпением ждут открытия нового парка аттракционов «Калейдоскоп», которое состоится 6 августа. Но после того, как стали известны цены на аттракционы, а также наличие платного входа несколько поубавили пыл горожан. Вход на территорию будет стоить 300 рублей с человека, исключение — дети ростом до 90 см. При этом развлечения далее также платные. Есть аттракционы по 175 рублей, по 235, 395 и даже 495 рублей. Как выяснилось, даже в парке «Ривьера» в Сочи цены ниже. Удивительно и даже странно.
Несмотря на это, думаем, желающих всё равно будет много — как минимум, всем хочется посмотреть, какой он, новый парк. Наверняка появятся и те, кто будет ностальгировать по аттракционам в парке имени Ленина и по бесплатному входу.