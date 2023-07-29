Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего под Белгородом

Прокуратура Яковлевского округа проводит проверку обстоятельств трагедии в Строителе. 27 июля во время сильного ветра и ливня с крыши дома упали двое рабочих, проводивших кровельные работы. Один из них скончался на месте происшествия, а второй был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.