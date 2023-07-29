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Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего под Белгородом

29 июля 2023, 08:34
Фото: 1MI
27 июля при выполнении кровельных работ в Строителе погиб рабочий, а второй — получил травму.

Прокуратура Яковлевского округа проводит проверку обстоятельств трагедии в Строителе. 27 июля во время сильного ветра и ливня с крыши дома упали двое рабочих, проводивших кровельные работы. Один из них скончался на месте происшествия, а второй был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Прокурор Яковлевского округа Юрий Димидов установил, что ремонтные работы проводились с грубыми нарушениями мер техники безопасности. В ходе проверки прокуратура установит, как работодатель обеспечивал меры безопасности, а также, как на объекте соблюдалась техника безопасности.

При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что после гибели сорвавшегося с крыши рабочего было возбуждено уголовное дело. Также известно, что трудовые отношения с рабочими не были официально оформлены. Кроме того, они не использовали средства индивидуальной защиты.

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#Алина Харина#Прокуратура#Кровельщик#Гибель#Рабочий#Происшествия#Белгородская область#Яковлевский горокруг
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