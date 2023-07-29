Белгородские школьники вернулись утром 29 июля из Крыма

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Сегодня утром, 29 июля, более 400 школьников из Белгорода и приграничья вернулись из Крыма. Дети отдыхали в лагере «Бригантина». Смена длилась 21 день.
Как сообщает региональное правительство, для школьников в лагере было организовано пятиразовое питание по системе «шведский стол», развлекательная и культурно-оздоровительная программа.
Ранее о том, что часть детей возвращается с летнего отдыха сообщил Вячеслав Гладков. Он отметил, что дети проехали мост, всё прошло благополучно. Утром 19 июля дети проехали Ростов.