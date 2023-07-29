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Белгородские школьники вернулись утром 29 июля из Крыма

29 июля 2023, 12:09
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Ребята отдыхали в лагере «Бригантина» в посёлке Песчаное Бахчисарайского района, сообщили в правительстве Белгородской области.

Сегодня утром, 29 июля, более 400 школьников из Белгорода и приграничья вернулись из Крыма. Дети отдыхали в лагере «Бригантина». Смена длилась 21 день.

Как сообщает региональное правительство, для школьников в лагере было организовано пятиразовое питание по системе «шведский стол», развлекательная и культурно-оздоровительная программа.

Ранее о том, что часть детей возвращается с летнего отдыха сообщил Вячеслав Гладков. Он отметил, что дети проехали мост, всё прошло благополучно. Утром 19 июля дети проехали Ростов.

Гладков о возвращении белгородцев из лагеря в Крыму: Дети благополучно проехали мост
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#Лагерь#Детский лагерь#Бригантина#Крым#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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