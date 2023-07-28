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За что чиновники отправляют белгородцев в чёрные списки в соцсетях?

28 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI

Белгородцев могут отправить в бан на странице чиновников за «панические слухи»

В правительстве региона подтвердили, что белгородцы попадают в чёрные списки на страницах в соцсетях чиновников. Среди причин названы грубые выражения, оскорбления, а также панические настроения. Об этом сообщает Go31.

Журналисты узнали в региональном правительстве, сколько заблокированных пользователей соцсети находится в чёрном списке в аккаунтах губернатора области, его заместителей, глав районов и округов. Власти отказались называть конкретные цифры по простой причине — такая статистика не ведётся.

Однако в правительстве всё же ответили, за что пользователи действительно могут угодить в бан на страницах чиновников. Причинами могут послужить грубые выражения, непристойная лексика в комментариях, оскорбления в личных сообщениях, спам и распространение панических слухов.

Ранее стало известно, что глава Губкинского округа Михаил Лобазнов заблокировал белгородку из-за сообщений с критикой

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#Таисия Некрасова#Соцсети чиновников#Общество#Правительство области#Чиновники#Белгородская область#Белгород#Михаил Лобазнов#Бан#Чёрный список#Панические настроения#Оскорбления
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