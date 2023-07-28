За что чиновники отправляют белгородцев в чёрные списки в соцсетях?

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Журналисты узнали в региональном правительстве, сколько заблокированных пользователей соцсети находится в чёрном списке в аккаунтах губернатора области, его заместителей, глав районов и округов. Власти отказались называть конкретные цифры по простой причине — такая статистика не ведётся.
Однако в правительстве всё же ответили, за что пользователи действительно могут угодить в бан на страницах чиновников. Причинами могут послужить грубые выражения, непристойная лексика в комментариях, оскорбления в личных сообщениях, спам и распространение панических слухов.
Ранее стало известно, что глава Губкинского округа Михаил Лобазнов заблокировал белгородку из-за сообщений с критикой