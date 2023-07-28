В Старом Осколе разыскивают двух мужчин, скрывшихся от суда

Правоохранительные органы отметили, что Должиков худощавого телосложения, ростом 180 см. Передние зубы мужчины из металла жёлтого цвета, короткие седые волосы. Швецов же среднего телосложения, ростом 175 см. На лбу присутствуют залысины, одет он неопрятно.