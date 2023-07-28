В Старом Осколе разыскивают двух мужчин, скрывшихся от суда

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Старому Осколу, разыскиваются двое мужчин: 39-летний Должиков Николай Васильевич и 52-летний Швецов Сергей Николаевич.
Правоохранительные органы отметили, что Должиков худощавого телосложения, ростом 180 см. Передние зубы мужчины из металла жёлтого цвета, короткие седые волосы. Швецов же среднего телосложения, ростом 175 см. На лбу присутствуют залысины, одет он неопрятно.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых белгородцев, просят позвонить по номеру 8 (4725) 44-05-85, 102 или 112.