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В Старом Осколе разыскивают двух мужчин, скрывшихся от суда

28 июля 2023, 17:24
Фото: 1MI
Оба старооскольца находятся в федеральном розыске, отметили в УМВД по Старому Осколу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Старому Осколу, разыскиваются двое мужчин: 39-летний Должиков Николай Васильевич и 52-летний Швецов Сергей Николаевич.

Правоохранительные органы отметили, что Должиков худощавого телосложения, ростом 180 см. Передние зубы мужчины из металла жёлтого цвета, короткие седые волосы. Швецов же среднего телосложения, ростом 175 см. На лбу присутствуют залысины, одет он неопрятно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых белгородцев, просят позвонить по номеру 8 (4725) 44-05-85, 102 или 112.

Фото: УМВД по Старому Осколу
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#Александра Склярова#Розыск#Федеральный розыск#Происшествия#Преступление#Белгородская область#Старый Оскол
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