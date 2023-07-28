Стоимость договоров по программе «Взлет — от стартапа до IPO» составила 23 миллиарда

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Программа действует с апреля 2022 года. Первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов является ее куратором. В рамках программы КМСП предоставляет кредиты высокотехнологичным компаниям по ставке 3 процента годовых. Это осуществляется через дочернюю структуру корпорации — МСП Банк. Компании из шестнадцати приоритетных направлений вправе воспользоваться данной мерой поддержки. В частности, речь идет о предприятиях, работающих в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, коммуникационных интернет-технологий, новых производственных технологий, а также биотехнологий, фармацевтики, генетических технологий и технологий новых материалов и веществ, информируют ria.ru.
Наиболее часто за получением льготных кредитов обращались предприниматели из пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Томской области, Башкирии и Удмуртии. Это компании, деятельность которых связана с разработкой программного обеспечения, производством оборудования и машин, научными изысканиями.
В рамках посещения ИТМО министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что развитие высокотехнологичных производств, помимо импортозамещения и внедрения инновационных решений, предполагает работу по формированию кадрового резерва специалистов высокой квалификации. Это не только профессионалы IT-сферы, но и ученые, инженеры, фармацевты, специалисты в области биотехнологий. Максим Решетников отметил огромный потенциал высокотехнологичных МСП-компаний и подчеркнул, что государству нужно стимулировать развитие таких предприятий, создавая необходимые для этого условия.
По словам председателя наблюдательного совета МСП Банка, гендиректора КМСП Александра Исаевича, льготное кредитование как мера поддержки малого бизнеса уже показала свою востребованность. Об этом можно судить и по расширяющейся географии охвата программы. Если в первые недели запуска более 80 процентов заявок поступало от московских и петербургских предприятий, то на сегодняшний день за поддержкой в рамках программы обратились высокотехнологичные МСП из тридцати четырех регионов РФ.
Отметим, что программа государства по развитию высокотехнологичных компаний предполагает комплексную поддержку с момента выращивания перспективной бизнес-идеи до момента выхода компании на рынок. При этом речь идет как о финансовой, так и о нефинансовой помощи. Присоединиться к программе можно через цифровую платформу МСП.РФ, которая работает при поддержке КМСП и Минэкономразвития.