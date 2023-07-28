Стоимость договоров по программе «Взлет — от стартапа до IPO» составила 23 миллиарда

По словам председателя наблюдательного совета МСП Банка, гендиректора КМСП Александра Исаевича, льготное кредитование как мера поддержки малого бизнеса уже показала свою востребованность. Об этом можно судить и по расширяющейся географии охвата программы. Если в первые недели запуска более 80 процентов заявок поступало от московских и петербургских предприятий, то на сегодняшний день за поддержкой в рамках программы обратились высокотехнологичные МСП из тридцати четырех регионов РФ.