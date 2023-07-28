РСЧС предупреждает белгородцев о сильных грозах и граде в субботу

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В субботу на территории региона пройдут сильные дожди и грозы. Днём 29 июля будет облачно с прояснениями, ночью — кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах области возможны грозы с градом.
Ветер западной четверти 8-13 м/с, ночью возможны порывы 15-20 м/с. Воздух днём прогреется до 20-25˚С, а ночью столбики термометров опустятся до 13-18˚ тепла. В Белгороде ночью ожидается от 15 до 17˚ тепла, днём температура повысится до 20-25˚ тепла.
Будьте осторожны и не выходите лишний раз на улицу. Сегодняшний град в Белгородской области разбил автомобили и крыши. В вчерашние ливни и ветра повредили десятки машин и домов.