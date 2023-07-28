Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Изображение материала

РСЧС предупреждает белгородцев о сильных грозах и граде в субботу

28 июля 2023, 14:10
Фото: Яндекс.Погода
осадки в Белгородской области 29 июля

В субботу в Белгородской области пройдут сильные дожди и грозы

Порывы ветра 29 июля при грозах могут достигать 15-20 м/с, предупреждает белгородцев РСЧС.
Сюжет
Погода

В субботу на территории региона пройдут сильные дожди и грозы. Днём 29 июля будет облачно с прояснениями, ночью — кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах области возможны грозы с градом.

Ветер западной четверти 8-13 м/с, ночью возможны порывы 15-20 м/с. Воздух днём прогреется до 20-25˚С, а ночью столбики термометров опустятся до 13-18˚ тепла. В Белгороде ночью ожидается от 15 до 17˚ тепла, днём температура повысится до 20-25˚ тепла.

РСЧСРСЧС
РСЧС
Фото: Bel.ru

Будьте осторожны и не выходите лишний раз на улицу. Сегодняшний град в Белгородской области разбил автомобили и крыши. В вчерашние ливни и ветра повредили десятки машин и домов.

После аномальной жары погода в Белгородской области резко изменится
Узнать подробнее
Читайте также:
Вероятность дождей с грозами сохраняется в Белгородской областиУпавшие деревья и затопленные улицы: фото последствий непогоды в Белгородской области
#Таисия Некрасова#Погода#Холодная погода#Погода в Белгороде#Дожди#Сильные дожди#Град#Погода в выходные#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Смерчи пришли в Белгородскую область
Сегодня, 13:10
Белгородский монах-отшельник получил пятилетний срок за призывы к терроризму
Сегодня, 10:50
Кровельщик погиб при падении с крыши в Белгородской области
Сегодня, 11:36
Град пробил крыши домов и разбил стёкла автомобилей в Старом Осколе
Сегодня, 13:51
Белгородец может оставить без света центр города 5 августа
Сегодня, 09:31
Энергетики «Белгородэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение
Сегодня, 08:39